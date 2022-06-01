Jovem é assassinado e pastora é baleada dentro de igreja na Serra

Jovem de 24 anos foi executado com 15 tiros dentro de igreja na Serra Crédito: Fabrício Christ

Um jovem de 24 anos, identificado como Felipe Leite Gonçalves, foi executado com 15 tiros por um homem encapuzado dentro de um igreja que fica na Avenida Porto Seguro, uma das principais vias do bairro Jardim Carapina, na Serra , na noite desta terça-feira (31). Conforme o registro inicial feito pela Polícia Militar , a pastora da igreja, de 42 anos, também foi baleada duas vezes na perna esquerda, mas foi socorrida e levada a um hospital.

De acordo com relatos de moradores da região à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o rapaz estava chegando de motocicleta na casa dele, que fica atrás da igreja, quando um carro se aproximou. Do veículo saiu um homem encapuzado, que abriu fogo contra o jovem.

Os moradores contaram que o culto na igreja tinha acabado de terminar e, por isso, ainda havia muitas pessoas em frente e também dentro do templo. Para tentar se esconder, o rapaz, mesmo ferido, correu para dentro da igreja e chegou a abraçar a pastora, pedindo ajuda.

O atirador perseguiu o jovem e abriu fogo contra ele dentro da igreja. A pastora foi baleada na perna esquerda e o assassino ainda atirou mais vezes contra o rapaz, tendo o acertado 15 vezes.

Uma manicure de 33 anos, irmã da pastora ferida, contou que alguns fiéis, entre eles crianças, estavam do lado de fora e outros no entorno da igreja quando o jovem chegou correndo e entrou dentro da igreja seguido pelo atirador.

"Ouvimos os disparos e entrou todo mundo correndo para dentro da igreja. Algumas entraram dentro do banheiro e as outras foram se escondendo em outros lugares. E aí a gente só viu a hora em que um rapaz chegou e começou a atirar no rapaz dentro da igreja. Ele não chegou atirando dentro da igreja. Só atirou no rapaz quando entrou dentro da igreja", contou a manicure.

Felipe foi assassinado com 15 tiros dentro de uma igreja na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

A mulher contou ainda que, antes de ser assassinado na área do banheiro, onde estavam cerca de seis pessoas, Felipe pediu ajuda à pastora da igreja.

"Disse 'me ajuda'. A reação dela foi de desespero. Está abalada. Muito abalada. Ela fala que até agora escuta a voz dele pedindo ajuda", contou a manicure.

Moradores contaram que a vítima trabalhava entregando lanches e, esporadicamente, frequentava a igreja onde foi assassinada. A pastora ferida foi socorrida pelos membros da igreja e levada para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde permanece em observação.

"Ela só falou que foi atingida. Tentamos tirar ela e levamos direto para o hospital", disse a irmã da pastora.