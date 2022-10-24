Grupo que distribuía drogas no Sul do ES é detido pela polícia

Um grupo, de cinco homens e três mulheres, suspeito de comprar drogas na cidade de Vitória e levar para o litoral Sul do Espírito Santo foi preso, nesta segunda-feira (24), durante uma operação policial realizada em Rio Novo do Sul e Itapemirim.
De acordo com a Polícia Civil (PC), a investigação começou no início deste ano e apontou que os suspeitos compravam as drogas em Vitória e transportavam para Rio Novo do Sul.
O titular da Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul, delegado José Augusto Militão, contou o que após trazerem a droga, os envolvidos distribuíam em pontos de vendas estratégicos. “Constatamos que os envolvidos, após trazerem os entorpecentes para o município, distribuíam as drogas para bocas de fumo de outras regiões, como Piúma e Anchieta”, disse.
A PC destacou que as investigações sobre o caso continuam. Os presos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes e também ao Presídio Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.
A operação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul e contou com o apoio de policiais civis de Piúma, Iconha, Itapemirim e Anchieta.