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Combate ao tráfico

Grupo que distribuía drogas no Sul do ES é detido pela polícia

Ao todo, oito suspeitos foram presos nesta segunda-feira (24). Entorpecentes eram comprados em Vitória e distribuídos em cidades como Piúma e Anchieta
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

24 out 2022 às 18:22

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 18:22

Um grupo, de cinco homens e três mulheres, suspeito de comprar drogas na cidade de Vitória e levar para o litoral Sul do Espírito Santo foi preso, nesta segunda-feira (24), durante uma operação policial realizada em Rio Novo do Sul Itapemirim
Oito pessoas são presas suspeitas de serem responsáveis pelo tráfico de drogas no Sul do ES
As prisões são o resultado de uma operação para combater o tráfico de drogas no litoral Sul do Estado Crédito: Divulgação \ PC
De acordo com a Polícia Civil (PC), a investigação começou no início deste ano e apontou que os suspeitos compravam as drogas em Vitória e transportavam para Rio Novo do Sul.
O titular da Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul, delegado José Augusto Militão, contou o que após trazerem a droga, os envolvidos distribuíam em pontos de vendas estratégicos. “Constatamos que os envolvidos, após trazerem os entorpecentes para o município, distribuíam as drogas para bocas de fumo de outras regiões, como Piúma e Anchieta”, disse.
A PC destacou que as investigações sobre o caso continuam. Os presos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes e também ao Presídio Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.
A operação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul e contou com o apoio de policiais civis de Piúma, Iconha, Itapemirim e Anchieta.
Oito pessoas são presas suspeitas de serem responsáveis pelo tráfico de drogas no Sul do ES
A operação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) em Rio Novo do Sul e Itapemirim Crédito: Divulgação \ PC

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