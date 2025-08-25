Praia de Carapebus

Seis pessoas são presas por ataque que matou criança em carro na Serra

Sesp afirmou que foram presos dois atiradores, um olheiro e uma pessoa que auxiliaria na fuga, além de uma advogada e o marido dela – que seriam os mandantes do crime

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:18

Interior do carro onde criança de 6 anos foi atingida Crédito: Wagner Martins

Seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no ataque a tiros que matou Alice, de seis anos, em Balneário Carapebus, na Serra, na noite de domingo (24). A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) afirmou, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (25), que os presos são: dois atiradores, um olheiro, uma pessoa que auxiliaria na fuga e dois mandantes (uma advogada e o marido dela).

A criança foi atingida na nuca quando estava no banco traseiro do carro. O pai e a mãe da menina, que está grávida, também estavam no veículo e não foram baleados. Segundo o secretário de Estado de Segurança e Defesa Social, Leonardo Damasceno, o crime está ligado à disputa entre as facções Terceiro Comando Puro (TCP) e o Primeiro Comando de Vitória (PCV). Ele afirmou que o ataque foi uma represália a outras ações nos dias anteriores e teria como alvo integrantes de um desses grupos criminosos, mas a família – que voltava da praia – foi confundida com criminosos.

O secretário Leonardo Damasceno explicou que a prisão dos suspeitos aconteceu em etapas. Dois homens apontados como atiradores foram detidos pela Força Tática da Polícia Militar logo após o crime. Durante as diligências, outros quatro envolvidos foram localizados: a advogada e o marido dela – que seriam supostos mandantes, um olheiro e uma pessoa que auxiliaria na fuga. Na casa da mulher presa, segundo a Sesp, foram apreendidos um fuzil, uma pistola 9 mm e munições das duas armas.

A Sesp divulgou que, conforme apontaram as investigações até o momento, o carro da família, um Peugeot 207 prata, foi atingido por diversos disparos feitos de dentro de um Fiat Argo branco, que teria sido alugado pelos criminosos que cometeram o ataque. Alice foi atingida na nuca e chegou a ser levada pelos pais para o Hospital Municipal Materno Infantil da Serra, mas morreu logo após dar entrada na unidade. A perícia da Polícia Científica identificou pelo menos quatro perfurações no veículo onde estava a vítima.

Secretário nega toque de recolher

Moradores de Balneário Carapebus relataram, por meio de mensagens enviadas à produção do programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, no momento da coletiva de imprensa, que haveria um toque de recolher no bairro. No entanto, o fato foi negado pelo secretário Leonardo Damasceno.

A Polícia Militar reforçou o policiamento na região para garantir o direito de ir e vir da população. Conversei com o comando da PM para que o reforço seja permanente e nenhum comerciante precise deixar de exercer sua atividade Leonardo Damascento Secretário da Sesp

Prefeito pede prioridade na investigação

O prefeito da Serra, Weverson Meireles, se pronunciou sobre o caso em seu perfil no Instagram. Ele lamentou a morte da criança e disse que entrou em contato com o governador do Estado, Renato Casagrande, para pedir prioridade na investigação do crime. No post, o chefe do Executivo municipal afirma que a vítima teria nove anos, e na ocorrência registrada pela Polícia Militar consta seis anos. A reportagem tenta confirmar a idade da vítima.

Dois dias antes, morte em ataque com fuzil no mesmo bairro

Dois dias antes, na última sexta-feira (22), outro ataque a tiros em Balneário Carapebus matou Dionata Firmino de Paula, de 28 anos, e deixou ferido um jovem de 20 anos. Os atiradores, que estavam armados com pistolas e até fuzil, chegaram atirando próximo a um bar e atingiram as vítimas, que estavam na calçada.

Os criminosos chegaram em dois carros, por volta de 22h40, e já saíram atirando, conforme apuração da TV Gazeta. Foram ouvidos mais de 40 disparos — que deixaram marcas também em postes e muros. O crime é investigado pela Polícia Civil. Qualquer informação que ajude o trabalho policial pode ser repassada pela Disque-Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar.

