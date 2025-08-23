Bandidos usam pistolas e até fuzil em ataque com morte na Serra

Bandidos armados com pistolas e até fuzil chegaram atirando perto de um bar em Balneário Carapebus, na Serra , na noite de sexta-feira (22), e atingiram dois homens na calçada. Dionata Firmino de Paula, de 28 anos, foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Um jovem de 20 anos também foi baleado, mas sobreviveu e recebeu atendimento do Samu/192.

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, apurou que os criminosos chegaram em dois carros, por volta de 22h40, e já saíram atirando. Foram ouvidos mais de 40 disparos — que deixaram marcas também em postes e muros. O crime é investigado pela Polícia Civil. Qualquer informação que ajude o trabalho policial pode ser repassada pela Disque-Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet.