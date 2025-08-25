Criança morta em ataque: prefeito da Serra pede prioridade na investigação

A morte de uma menina de seis anos, baleada dentro de um carro que foi alvo de criminosos , em Balneário Carapebus, na Serra, no domingo (24), levou o prefeito Weverson Meireles a pedir ao governador do Estado, Renato Casagrande, prioridade na investigação do crime. O chefe do Executivo municipal lamentou o ocorrido em um post que fez em seu perfil no Instagram ( veja abaixo ).

A Polícia Militar registrou em boletim de ocorrência que a criança foi baleada após atiradores, que estavam em um Fiat Argo branco, passarem atirando contra o carro em que a vítima estava, um Peugeot 207 prata – um homem e uma mulher grávida também estavam no automóvel, mas não foram atingidos. A menina atingida foi levada no próprio veículo até o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI) da Serra, mas não resistiu aos ferimentos.