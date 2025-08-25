A Gazeta - Agora

Criança morta em ataque: prefeito da Serra pede prioridade na investigação

Publicado em 25/08/2025 às 07h47
Prefeito da Serra, Weverson Meireles, se pronunciou sobre morte de criança em ataque em Balneário Carapebus
Prefeito da Serra, Weverson Meireles, se pronunciou sobre morte de criança em ataque em Balneário Carapebus Crédito: Montagem | A Gazeta

A morte de uma menina de seis anos, baleada dentro de um carro que foi alvo de criminosos, em Balneário Carapebus, na Serra, no domingo (24), levou o prefeito Weverson Meireles a pedir ao governador do Estado, Renato Casagrande, prioridade na investigação do crime. O chefe do Executivo municipal lamentou o ocorrido em um post que fez em seu perfil no Instagram (veja abaixo).

A Polícia Militar registrou em boletim de ocorrência que a criança foi baleada após atiradores, que estavam em um Fiat Argo branco, passarem atirando contra o carro em que a vítima estava, um Peugeot 207 prata – um homem e uma mulher grávida também estavam no automóvel, mas não foram atingidos. A menina atingida foi levada no próprio veículo até o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI) da Serra, mas não resistiu aos ferimentos.

