Duas Alices e uma coincidência trágica: inocentes mortas pelo crime no ES

A Gazeta recuperou um caso que ocorreu em 2020, em Vila Velha, e que se assemelha ao que aconteceu no domingo (24), na Serra, ambos em meio à guerra do tráfico de drogas

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:59

Alice Rodrigues, de seis anos, e Alice da Silva Almeida, de três anos Crédito: Redes Sociais | Montagem A Gazeta

Duas meninas, anos diferentes, a mesma tragédia e o mesmo nome: Alice. Em fevereiro de 2020, Alice da Silva Almeida, de 3 anos, foi vítima da violência em Vila Velha. Na tarde de domingo (24), Alice Rodrigues, de 6 anos, teve a vida interrompida pela guerra entre facções criminosas, na Serra.

A história de Alice da Silva terminou de forma precoce em Dom João Batista (reveja entrevista com a mãe abaixo), bairro que era palco de uma guerra após rompimento dos chefes do tráfico da região. Segundo a delegada Raffaella Aguiar, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), o tráfico de drogas na região era unificado. Porém, no início de 2019, os líderes romperam, formando três grupos diferentes: boca do Terceirão, boca do Jamba e a boca do Botafogo, esta última comandada por Rafael Proveti do Nascimento, o Rara, de 36 anos.

Conforme apuração da repórter Júlia Afonso, de A Gazeta, mesmo preso, a polícia afirmou que Rafael comandou ataques contra os rivais através de recados passados pela mulher, Ana Paula Dias Ferreira, vulgo Tia Paula, de 36 anos, presa no dia 29 de abril de 2020 pela Polícia Militar, em Vila Velha, a caminho de uma igreja.

As investigações mostraram que foi durante visitas íntimas no presídio que Rafael ordenou a morte do adolescente de 17 anos, que faria parte da boca do Jamba. Segundo a polícia, também foi Ana Paula a responsável por passar a ordem aos criminosos da boca do Botafogo.

No dia 9 de fevereiro de 2020, Alice brincava no quintal. Próximo a sua casa havia um beco que dá para outra residência. No terraço desse imóvel ficava a segurança da boca de Jamba.

Esse segurança percebeu um carro se aproximando, desceu para tentar impedir e houve uma troca de tiros. Durante a ação, Alice foi vítima de bala perdida.

O segurança da gangue do Jamba foi identificado como Jhonatan Henrique Barbosa, vulgo Jhonatan Capeta, de 28 anos. Ele foi preso no dia 20 de fevereiro de 2020, em Cariacica.

No carro estavam um adolescente de 15 anos, que foi um dos atiradores; Isaias Themoteo Leão, 24, vulgo Guerreiro, também atirador, preso em Búzios (RJ) no dia 11 de julho de 2023; Thiago Martins de Souza, vulgo Tio Ran, 27, terceiro atirador, preso no dia 20 de fevereiro de 2020 em Vila Velha; William Nascimento Lacerda, vulgo William apagão, 22, que era o motorista. Ele foi capturado dia no dia 26 de março de 2020, em Vila Velha.

Depois da prisão de Thiago Martins de Souza, foi possível saber quem eram os outros ocupantes do carro e realizar prisões. A delegada afirmou, à época, que apesar de ter tido quatro atiradores durante a ação, contando com o segurança da gangue do Jamba, Jhonatan Henrique Barbosa, apenas três foram autores da morte. Porém, para ela, todos assumiram o risco de matar um inocente durante o ataque.

A tragédia da Serra

Interior do carro onde criança de 6 anos foi atingida Crédito: Wagner Martins

A outra Alice talvez nunca tenha ouvido falar de Alice da Silva Almeida, mas, aos seis anos, teve o mesmo fim precoce e trágico. Conforme o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, o ataque que vitimou a criança na tarde de domingo, partiu do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e tinha como alvo integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

“Um olheiro estava procurando um carro que seria usado por traficantes do TCP. O olheiro identificou errado o carro da família e acabou vitimando a Alice. Esses ataques começaram no sábado em Lagoa de Carapebus, depois em Balneário de Carapebus, e no domingo tentaram de novo”, disse o secretário.

Consta em boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar que criminosos armados dispararam várias vezes contra o veículo, onde também estavam o pai e mãe da criança, que está grávida. O pai de Alice foi atingido de raspão por um dos disparos. Seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no ataque.

A família – que voltava da praia – foi confundida com criminosos. Alice foi atingida na nuca e chegou a ser levada pelos pais para o Hospital Municipal Materno Infantil da Serra, mas morreu logo após dar entrada na unidade. A perícia da Polícia Científica identificou pelo menos quatro perfurações no veículo onde estava a vítima.

