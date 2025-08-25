Praia de Carapebus

Criança morre baleada dentro de carro durante ataque a tiros na Serra

Menina de seis anos foi atingida após criminosos armados dispararem várias vezes contra o veículo, onde também estavam um homem e uma mulher grávida; dois suspeitos foram presos

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 06:54

Carro onde estava criança de 6 anos que morreu após ataque na Serra Crédito: Wagner Martins

Uma menina de seis anos morreu após ser baleada dentro de um carro durante um ataque a tiros em Balneário Carapebus, na Serra, na tarde deste domingo (24). Consta em boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar que criminosos armados dispararam várias vezes contra o veículo, onde também estavam um homem e uma mulher grávida, que não foram atingidos.

A PM relatou no documento que testemunhas contaram aos militares que os atiradores fugiram em direção ao bairro Novo Horizonte após efetuarem os disparos. O motorista do carro atingido, um Peugeot prata, dirigiu até o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI) da Serra para socorrer a menina, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

O carro onde estavam os atiradores, um Fiat Argo branco, foi abandonado no local. A PM isolou a área do crime e acionou o Esquadrão Antibombas da Companhia de Operações Especiais (COE), porque moradores também relataram a presença de um artefato explosivo de fabricação caseira próximo ao veículo deixado pelos criminosos. A perícia da Polícia Científica recolheu cápsulas de munição de diferentes calibres e uma granada caseira.

Prefeito pede prioridade na investigação

O prefeito da Serra, Weverson Meireles, se pronunciou sobre o caso em seu perfil no Instagram. Ele lamentou a morte da criança e disse que entrou em contato com o governador do Estado, Renato Casagrande, para pedir prioridade na investigação do crime. No post, o chefe do Executivo municipal afirma que a vítima teria nove anos, e na ocorrência registrada pela Polícia Militar consta seis anos. A reportagem tenta confirmar a idade da vítima.

Dois dias antes, morte em ataque com fuzil no mesmo bairro

Dois dias antes, na última sexta-feira (22), outro ataque a tiros em Balneário Carapebus matou Dionata Firmino de Paula, de 28 anos, e deixou ferido um jovem de 20 anos. Os atiradores, que estavam armados com pistolas e até fuzil, chegaram atirando próximo a um bar e atingiram as vítimas, que estavam na calçada.

Os criminosos chegaram em dois carros, por volta de 22h40, e já saíram atirando, conforme apuração da TV Gazeta. Foram ouvidos mais de 40 disparos — que deixaram marcas também em postes e muros. O crime é investigado pela Polícia Civil. Qualquer informação que ajude o trabalho policial pode ser repassada pela Disque-Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar.

