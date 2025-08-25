Praia de Carapebus

Erro de 'olheiro' resultou na morte de criança em carro na Serra, diz secretário

Polícia prendeu seis suspeitos: dois atiradores, um 'olheiro' e uma pessoa que auxiliaria na fuga, além de uma advogada e o marido dela, que seriam os mandantes

Felipe Sena Repórter

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:52

Secretário de segurança deu entrevista sobre ataque na Serra Crédito: Wagner Martins/ Divulgação PCES

A família que teve o carro atingido no domingo (25), durante um ataque cometido por criminosos que estavam em outro veículo no domingo (25), em Balneário Carapebus, na Serra, que resultou na morte de Alice Rodrigues, de seis anos, não era o alvo dos criminosos. O pai e a mãe da criança, que está grávida, também estavam no automóvel, mas não se feriram. O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, afirmou que o crime foi motivado por uma disputa entre o Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo ele, o indivíduo apontado colo 'olheiro' de uma das facções teria confundido o automóvel com um veículo de traficantes rivais.

Segundo nossas investigações, houve uma tentativa de ataque entre facções criminosas. Uma delas, o PCV, teria um 'olheiro' e ele identificou o carro das vítimas como um dos carros utilizados pelo TCP. Por causa desse erro de avaliação do 'olheiro', os executores que estavam ali determinados a realizar esse ataque contra a facção rival, infelizmente, vitimaram essa família de forma muito trágica Leonardo Damasceno Secretário da Sesp

Seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no ataque a tiros que matou Alice. O secretário disse que as prisões aconteceram em etapas. Dois homens foram presos pela Força Tática da Polícia Militar logo após o crime. Durante as diligências, outros quatro envolvidos foram localizados: o "olheiro", uma pessoa que auxiliaria na fuga e uma advogada e o marido dela, que segundo a Sesp teriam ordenado o ataque.

A Sesp informou que, conforme apontaram as investigações, o carro da família, um Peugeot prata, foi atingido por diversos tiros disparados de dentro de um Fiat Argo branco, alugado pelos criminosos e abandonado no local do ataque. Alice foi atingida na nuca e chegou a ser levada pelos pais ao Hospital Municipal Materno Infantil da Serra, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia da Polícia Científica identificou pelo menos quatro perfurações no veículo da família.

Secretário nega toque de recolher

Moradores de Balneário Carapebus relataram, por meio de mensagens enviadas à produção do programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, no momento da coletiva de imprensa, que haveria um toque de recolher no bairro. No entanto, o fato foi negado pelo secretário Leonardo Damasceno.

A Polícia Militar reforçou o policiamento na região para garantir o direito de ir e vir da população. Conversei com o comando da PM para que o reforço seja permanente e nenhum comerciante precise deixar de exercer sua atividade Leonardo Damascento Secretário da Sesp

Prefeito pede prioridade na investigação

O prefeito da Serra, Weverson Meireles, se pronunciou sobre o caso em seu perfil no Instagram. Ele lamentou a morte da criança e disse que entrou em contato com o governador do Estado, Renato Casagrande, para pedir prioridade na investigação do crime. No post, o chefe do Executivo municipal afirma que a vítima teria nove anos, e na ocorrência registrada pela Polícia Militar consta seis anos. A reportagem tenta confirmar a idade da vítima.

Dois dias antes, morte em ataque com fuzil no mesmo bairro

Dois dias antes, na última sexta-feira (22), outro ataque a tiros em Balneário Carapebus matou Dionata Firmino de Paula, de 28 anos, e deixou ferido um jovem de 20 anos. Os atiradores, que estavam armados com pistolas e até fuzil, chegaram atirando próximo a um bar e atingiram as vítimas, que estavam na calçada.

Os criminosos chegaram em dois carros, por volta de 22h40, e já saíram atirando, conforme apuração da TV Gazeta. Foram ouvidos mais de 40 disparos — que deixaram marcas também em postes e muros. O crime é investigado pela Polícia Civil. Qualquer informação que ajude o trabalho policial pode ser repassada pela Disque-Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar.

