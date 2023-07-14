Caso Alice: atirador foragido que matou criança no ES é preso no Rio

Alice da Silva Almeida, de 3 anos, morta a tiros dentro de casa, em Vila Velha Crédito: Acervo da família

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), Isaias Themoteo foi capturado por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), na última terça-feira (11), após um trabalho de monitoramento e investigações do Setor de Inteligência. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva.

Na ocasião do crime, em fevereiro de 2020, o criminoso e seus comparsas desembarcaram de um veículo e dispararam contra um adolescente, rival na disputa pelo tráfico de drogas na região de Dom João Batista. O alvo dos bandidos fugiu para a casa de Alice, que brincava no quintal. Ela foi atingida por um dos disparos e não resistiu aos ferimentos. Logo após o caso, segundo a PCERJ, o foragido se escondeu em Búzios.

Relembre

De acordo com a delegada Raffaella Aguiar, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), o tráfico de drogas na região de Dom João Batista era unificado. Porém, no início de 2019, os chefes do tráfico romperam, formando três grupos diferentes: boca do Terceirão, boca do Jamba e a boca do Botafogo, esta última comandada por Rafael Proveti do Nascimento, o Rara, de 36 anos, atualmente detido.

Mesmo preso, a polícia afirmou que Rafael comandou ataques contra os rivais através de recados passados pela mulher, Ana Paula Dias Ferreira, vulgo Tia Paula, de 36 anos, presa no dia 29 de abril de 2020 pela Polícia Militar, em Vila Velha, a caminho de uma igreja.

As investigações mostraram que foi durante visitas íntimas no presídio que Rafael ordenou a morte do adolescente de 17 anos, que faria parte da boca do Jamba. Segundo a polícia, também foi Ana Paula a responsável por passar a ordem aos criminosos da boca do Botafogo. Durante o atentado, Alice foi vítima de bala perdida.

"A partir desse rompimento, começou uma disputa acirrada para quem ia comandar toda aquela área: Terreirão, Jamba ou Botafogo. Devido essa disputa, começaram a surgir vários homicídios, como aconteceu no ataque que vitimou Alice. Entendemos que o chefe do tráfico do Botafogo, o Rafael, também tinha autoria nesse crime, por meio da mulher dele, que era leva e traz das informações. As investigações mostram que nada acontecia ali sem o consentimento do Rafael. Ele ordenou a morte do adolescente, pertencente ao grupo do Jamba, e a Ana Paula transmitiu a ordem dele. A intenção era matar os rivais e tomar a boca", explicou a delegada, quando o inquérito foi concluído.

Cena do crime

A titular da DHPM contou que, durante as investigações, a Polícia Civil montou a cena do crime, apontando que no dia do fato quatro criminosos envolvidos no ataque estavam em um Gol branco com intenção de matar o adolescente de 17 anos do grupo rival. Porém, no momento do crime, o menor estava conversando com o pai da Alice, no portão da casa da família.

"A criança estava brincando quintal. Próximo à casa da vítima tem um beco que dá para uma casa e no terraço dessa casa ficava segurança da boca da Jamba. Esse segurança percebeu o carro se aproximando, desceu correndo para tentar impedir e não conseguiu. Houve um revide [troca de tiros] e os criminosos que foram matar o adolescente são os autores dos disparos que vitimaram a criança", declarou a delegada.

O segurança da gangue do Jamba foi identificado como Jhonatan Henrique Barbosa, vulgo Jhonatan Capeta, de 28 anos. Ele foi preso no dia 20 de fevereiro de 2020 pela Polícia Militar, em Cariacica.

No carro estavam um adolescente de 15 anos, que foi um dos atiradores; Isaias Themoteo Leão, 24, vulgo Guerreiro, também atirador, preso em Búzios (RJ) no dia 11 de julho de 2023; Thiago Martins de Souza, vulgo Tio Ran, 27, terceiro atirador, preso no dia 20 de fevereiro de 2020 em Vila Velha; William Nascimento Lacerda, vulgo William apagão, 22, que era o motorista. Ele foi capturado dia no dia 26 de março de 2020, em Vila Velha.

"Assumiram risco de matar"

Após a polícia conseguir montar a cena do crime, começou a trabalhar para identificar os envolvidos. Depois da prisão de Thiago Martins de Souza, foi possível saber quem eram os outros ocupantes do carro e realizar prisões. A delegada afirmou, à época, que apesar de ter tido quatro atiradores durante a ação, contando com o segurança da gangue do Jamba, Jhonatan Henrique Barbosa, apenas três foram autores da morte. Porém, para ela, todos assumiram o risco de matar um inocente durante o ataque.