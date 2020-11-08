Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Felicidade e emoção

Mãe de Alice vibra com nascimento do filho: 'Minha salvação'

Após perder a filha Alice, de três anos, em fevereiro deste ano, Amanda Guedes da Silva fala do nascimento de Emanuel, ocorrido neste sábado (07) de manhã. 'Ele é a minha salvação', fala a mãe. Amanda descobriu a gravidez um mês após perder a filha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 22:56

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 22:56

Montagem com a Amanda Guedes e o pai da menina Alice
Montagem com a Amanda Guedes e o pai da menina Alice Crédito: Arte A Gazeta | Geraldo Neto
Posso dizer que o Emanuel veio para salvar a minha vida e me livrar da dor,  depressão e angústia dos dias ruins.  Esse é o relato emocionado da Amanda Guedes da Silva - mãe da menina Alice da Silva Almeida, de três anos, vítima de bala perdida em fevereiro deste ano no bairro Dom João Batista, em Vila Velha -, após dar à luz o filho Emanuel da Silva Almeida, nesta manhã de sábado (07).
Após a cesárea, ocorrida em um hospital de Vila Velha, Amanda conversou com a reportagem de A Gazeta e falou da felicidade com o nascimento do filho. Estou viva porque Deus me deu esse filho. Ele não substitui a Alice. É a minha salvação, diz. Um mês depois de perder a filha, Amanda descobriu que estava grávida.
Na foto, o bebê Emanuel da Silva Almeida, filho de Amanda Guedes da Silva
O bebê Emanuel da Silva Almeida Crédito: JanaBrasil Fotografia
Emanuel, conta a mãe, nasceu com 3.940 kg e 48 cm. Saudável. O bebê veio ao mundo às 9h41. O parto ocorreu sem problemas. Em relato no Instagram, Amanda disse: Você foi a esperança em nossas vidas novamente! Te amamos Emanuel.

"UMA MÃE NOTA MIL"

Em conversa com A Gazeta, em setembro deste ano, com 33 semanas de gestação, Amanda já era pura ansiedade para a chegada do Emanuel. "Hoje, o plano do Senhor para nossa família é o Emanuel, que é o nosso bebê arco-íris. A gente passou por muitas provações, mas o sentimento é de gratidão muito grande, porque a gente conseguiu chegar até aqui. Estamos em uma ansiedade que não tem tamanho", contou à jornalista Laila Magesk.
Na foto, o bebê Emanuel da Silva Almeida, filho de Amanda Guedes da Silva
O bebê Emanuel da Silva Almeida Crédito: JanaBrasil Fotografia
E agora, então? Quero continuar sendo a mãe nota mil, como sempre fui.  Após o parto, a expectativa é de retornar a casa, na próxima segunda-feira (09), com o filho, ao lado da família. 
Amanda também faz questão de agradecer à equipe médica pela assistência realizada na gravidez. Eu digo que o doutor Rafael [Angelo] foi um anjo de Deus. Ele fez meu pré-natal, tanto na gravidez do Emanuel e da Alice,  conta.  "Deus me honrou com essa gravidez e sou muito grata", finaliza. 

Veja Também

Alvo dos disparos que mataram a menina Alice é assassinado em Vila Velha

À espera do Emanuel, pais da menina Alice se casam no ES: "Deus nos sustentou"

Mãe da menina Alice espera um menino: "Emanuel veio salvar a minha vida"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados