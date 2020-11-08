Mãe de Alice vibra com nascimento do filho: 'Minha salvação'

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Pela honra e Glória do Senhor tudo ocorreu bem! Quando eu te vi não pude conter as lágrimas, a minha Vitória estava nas mãos, a promessa que Deus me fez! Você foi a esperança em nossas vidas novamente! Te amamos Emanuel ?? Obrigada Jana por essas fotos maravilhosas! Sem palavras por esses registros tão especial! @janabrasilfotografia ????