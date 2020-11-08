Mãe de Alice vibra com nascimento do filho: 'Minha salvação'

Posso dizer que o Emanuel veio para salvar a minha vida e me livrar da dor, depressão e angústia dos dias ruins. Esse é o relato emocionado da Amanda Guedes da Silva - mãe da menina Alice da Silva Almeida, de três anos, vítima de bala perdida em fevereiro deste ano no bairro Dom João Batista, em Vila Velha -, após dar à luz o filho Emanuel da Silva Almeida, nesta manhã de sábado (07).
Após a cesárea, ocorrida em um hospital de Vila Velha, Amanda conversou com a reportagem de A Gazeta e falou da felicidade com o nascimento do filho. Estou viva porque Deus me deu esse filho. Ele não substitui a Alice. É a minha salvação, diz. Um mês depois de perder a filha, Amanda descobriu que estava grávida.
Emanuel, conta a mãe, nasceu com 3.940 kg e 48 cm. Saudável. O bebê veio ao mundo às 9h41. O parto ocorreu sem problemas. Em relato no Instagram, Amanda disse: Você foi a esperança em nossas vidas novamente! Te amamos Emanuel.
"UMA MÃE NOTA MIL"
Em conversa com A Gazeta, em setembro deste ano, com 33 semanas de gestação, Amanda já era pura ansiedade para a chegada do Emanuel. "Hoje, o plano do Senhor para nossa família é o Emanuel, que é o nosso bebê arco-íris. A gente passou por muitas provações, mas o sentimento é de gratidão muito grande, porque a gente conseguiu chegar até aqui. Estamos em uma ansiedade que não tem tamanho", contou à jornalista Laila Magesk.
E agora, então? Quero continuar sendo a mãe nota mil, como sempre fui. Após o parto, a expectativa é de retornar a casa, na próxima segunda-feira (09), com o filho, ao lado da família.
Amanda também faz questão de agradecer à equipe médica pela assistência realizada na gravidez. Eu digo que o doutor Rafael [Angelo] foi um anjo de Deus. Ele fez meu pré-natal, tanto na gravidez do Emanuel e da Alice, conta. "Deus me honrou com essa gravidez e sou muito grata", finaliza.