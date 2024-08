Polícia Militar apreende mais de 130 pedras de crack em Planalto Serrano

Militares chegaram a trocar tiros com suspeito, mas ninguém foi detido; além das pedras, 18 buchas de maconha e R$ 170 em espécie foram apreendidos

Um patrulhamento da Polícia Militar, na noite de sábado (3), no bairro Planalto Serrano, na Serra, resultou na apreensão de 137 pedras de crack, 18 buchas de maconha e dinheiro. Durante a perseguição, os militares chegaram a trocar tiros com o suspeito, mas segundo informações da corporação, ninguém ficou ferido. Nenhum suspeito foi detido. As drogas apreendidas serão analisadas e, depois, incineradas.