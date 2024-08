Tristeza

Morre jovem baleado na cabeça após briga em bar de Guarapari

José Augusto Machado, de 23 anos, estava na rua perto do estabelecimento mas não estava envolvido na confusão que acabou em tiros

José Augusto Machado estava internado em estado gravíssimo, com a bala alojada na cabeça, desde o dia do crime. (Acervo familiar)

Morreu, na última sexta-feira (2), o jovem de 23 anos baleado na cabeça após uma confusão — que ele não estava envolvido — em um bar de Guarapari. José Augusto Machado estava internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), o antigo São Lucas, em Vitória, e não resistiu aos ferimentos. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta pela família, neste sábado (3).

O velório acontece a partir das 20h deste sábado (3) na Igreja Catedral de Pentecostes, em Jabaraí, Guarapari. Já o sepultamento será às 16h de domingo (4), no Cemitério Parque Paraíso.

O jovem foi atingido em uma troca de tiros ocasionada por uma discussão, na qual ele não estava envolvido, no bairro Jabaraí, na noite do dia 27 de julho. Desde então, ele estava internado em estado gravíssimo e os médicos haviam alertado a família que as chances de sobrevivência eram baixas. A bala ficou alojada na cabeça da vítima.

Vamos tentar fazer justiça para prender quem fez isso com ele X • Mãe de José Augusto

Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".

Relembre o caso

Um homem não identificado foi até um bar, localizado no bairro Jabaraí, em Guarapari, e teria obrigado a companheira, que estava no local, a voltar para casa. Os dois discutiram e um outro cliente do bar se irritou, iniciando uma confusão entre eles. O homem então foi para casa, buscou uma arma, voltou ao local de moto e atirou.

Uma das balas acertou José Augusto, que estava na rua no momento e não tinha envolvimento com a confusão. Além dele, um jovem de 19 anos, que estava na garupa da moto do atirador, foi atingido por um outro cliente do estabelecimento, que também estava armado e revidou os disparos.

