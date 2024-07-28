Jovem é baleado na cabeça após discussão em bar de Guarapari

Uma briga de casal levou a uma confusão, que terminou com um jovem baleado na cabeça em Guarapari, na noite de sábado (27). Um homem foi até um bar, no bairro Jabaraí, para obrigar que a companheira fosse para casa. Um cliente do local se irritou com a situação e começou a discutir com ele, chegando a empurrá-lo.
Irritado, o homem foi em casa buscar uma arma, voltou ao local de moto e começou a disparar. Os tiros acertaram José Augusto Machado, de 23 anos, que estava na rua bebendo e não estava envolvido.
Um outro cliente do bar, que também estava armado, revidou. Os tiros acertaram um jovem de 19 anos, que estava na garupa da moto do homem que iniciou os disparos. As balas acertaram a perna e o braço dele, que foi levado, de moto, até a sede do Corpo de Bombeiros, localizada a cerca de 4 km do local do crime.
A vítima baleada na cabeça foi levada até o Hospital São Lucas, em Vitória, onde se encontra internado em estado grave.
Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.