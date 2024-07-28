Jovem é baleado na cabeça após discussão em bar de Guarapari

Irritado, o homem foi em casa buscar uma arma, voltou ao local de moto e começou a disparar. Os tiros acertaram José Augusto Machado, de 23 anos, que estava na rua bebendo e não estava envolvido.

Um outro cliente do bar, que também estava armado, revidou. Os tiros acertaram um jovem de 19 anos, que estava na garupa da moto do homem que iniciou os disparos. As balas acertaram a perna e o braço dele, que foi levado, de moto, até a sede do Corpo de Bombeiros, localizada a cerca de 4 km do local do crime.