Baleado na cabeça após briga em bar em Guarapari está em estado gravíssimo

O jovem de 23 anos que foi baleado na cabeça após uma confusão em um bar em Guarapari está em estado gravíssimo. José Augusto Machado foi levado ao Hospital São Lucas, em Vitória, após ter sido atingido em uma troca de tiros ocasionada por uma discussão, na qual ele não estava envolvido, no bairro Jabaraí, na noite de sábado (28).
Segundo informações obtidas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que conversou com a irmã da vítima, a situação clínica dele é complicada, e os médicos afirmaram que as chances de sobrevivência são baixas. A bala ainda está alojada na cabeça de José Augusto.
Entenda o caso
Um homem não identificado foi até um bar, localizado no bairro Jabaraí, em Guarapari, e teria obrigado a companheira, que estava no local, a voltar para casa. Os dois discutiram e um outro cliente do bar se irritou, iniciando uma confusão entre eles. O homem então foi para casa, buscou uma arma, voltou ao local de moto e atirou.
Uma das balas acertou José Augusto Machado, de 23 anos, que estava na rua no momento e não tinha envolvimento com a confusão. Além dele, um jovem de 19 anos, que estava na garupa da moto do atirador, foi atingido por um outro cliente do estabelecimento, que também estava armado e revidou os disparos. Ele foi levado pela moto até a sede do Corpo de Bombeiros, que fica a cerca de 4 km do local.