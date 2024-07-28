Baleado na cabeça após briga em bar em Guarapari está em estado gravíssimo

Segundo informações obtidas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que conversou com a irmã da vítima, a situação clínica dele é complicada, e os médicos afirmaram que as chances de sobrevivência são baixas. A bala ainda está alojada na cabeça de José Augusto.

Uma das balas acertou José Augusto Machado, de 23 anos, que estava na rua no momento e não tinha envolvimento com a confusão. Além dele, um jovem de 19 anos, que estava na garupa da moto do atirador, foi atingido por um outro cliente do estabelecimento, que também estava armado e revidou os disparos. Ele foi levado pela moto até a sede do Corpo de Bombeiros, que fica a cerca de 4 km do local.