Filho mantém mãe em cárcere privado por causa de internet em Cariacica

Uma mulher foi mantida em cárcere privado pelo próprio filho de 17 anos no bairro Sotelância, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, a mãe contou que as agressões começaram após o jovem reclamar que a internet não estava funcionando, mesmo que ele tivesse dado dinheiro para pagar. A polícia foi acionada por vizinhos, que escutaram a vítima pedindo socorro na manhã deste sábado (27).

Conforme a PM, ao chegar ao local, a equipe também ouviu a mulher pedindo ajuda e viu o adolescente com uma faca. Depois de avistar os policiais, a vítima gritou novamente por socorro e jogou a chave do cadeado para que os agentes abrissem o portão. “Quando um policial conseguiu abrir o portão, foi surpreendido com um soco no rosto desferido pelo menor que estava na residência. Ambos entraram em luta corporal e a mulher tentou intervir”, afirmou a PM, em nota.