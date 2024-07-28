BR 101: grave acidente entre três veículos mata uma pessoa em Sooretama

Um homem de 44 anos morreu e outra pessoa ficou ferida durante um acidente entre um caminhão carregado com melões, uma carreta e uma picape. O acidente aconteceu na BR 101 , no km 119, na região de Sooretama , no Norte do Espírito Santo, às 21h46 deste sábado (27).

De acordo com a Policia Rodoviária Federal (PRF) o condutor da picape Chevrolet Montana teria feito uma ultrapassagem, mas, ao ver que não conseguiria, retornou para a pista e bateu na traseira de um caminhão carregado com melões. Ao tentar fazer a ultrapassagem novamente bateu de frente com a carreta que pegou fogo. O condutor da picape morreu no local. Não foi informada qual era a carga da carreta.

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, foram acionados recursos operacionais da concessionária, (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, Polícia Civil, IML, IEMA e Corpo de Bombeiros.

Grave acidente na BR 101 resultou na morte de uma pessoa em Sooretama Crédito: Reprodução