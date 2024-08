Em Aracruz

Mulher esfaqueada por companheiro é presa após tentar defendê-lo da polícia no ES

De acordo com a PM, a vítima ficou agressiva após ver o homem no cofre da viatura e, então, lançou uma bicicleta de criança na parte traseira do veículo, quebrando o vidro

Uma mulher, de 36 anos, foi presa após tentar defender o companheiro, que a havia esfaqueado, e tentar quebrar uma viatura da Polícia Militar na Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (2). O homem, com a mesma idade, também foi conduzido para a delegacia. Eles foram identificados como Rafael de Souza Martins e Ana Bruna Silva de Freitas.

De acordo com o boletim da PM, moradores da Avenida dos Eucaliptos procuraram os agentes e informaram sobre uma briga envolvendo o casal, em que o homem teria desferido um golpe de faca na companheira, na região do pescoço. No local, a equipe orientou os familiares a acionar uma ambulância para pedir socorro à mulher.

O marido foi encontrado a alguns metros da casa onde teria acontecido a agressão, sentado em uma calçada, ensanguentado, abraçado com uma moça que se identificou como filha do casal, gritando pelo nome da mulher. Ele estava agressivo e, por isso, foi algemado, segundo o registro policial.

Depois disso, os militares foram até a unidade de saúde do bairro e levaram enfermeiros para prestar os primeiros socorros à vítima, que permaneceu em casa, com o objetivo de estancar os sangramentos.

A mulher perguntou sobre o companheiro e, momentos depois, saiu da casa para procurá-lo. Quando ela o encontrou no cofre da viatura, passou a ficar agressiva, gritar e pedir para que ele fosse solto, conforme o boletim. Alguns familiares tentaram acalmá-la e a levaram de volta para dentro da residência.

Quando os policiais coletavam os dados do casal, a vítima saiu novamente com uma bicicleta de criança nas mãos e lançou o objeto na parte traseira da viatura, quebrando o vidro do veículo, informou a PM. Em buscas no local, a faca utilizada no crime não foi encontrada

Devido a agressividade do casal e a quantidade de pessoas na casa, os policiais solicitaram apoio. Com dificuldade, conseguiram imobilizar a mulher com algemas. Ela foi conduzida para o Hospital São Camilo, na mesma cidade, para que tivesse os ferimentos tratados.

Enquanto isso, o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Aracruz, com algumas escoriações superficiais. Após receber alta médica, foi encaminhada para o mesmo lugar.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha e por desacato a funcionário público no exercício da função. A mulher foi autuada em flagrante por resistência à ação policial e dano ao patrimônio. “Posteriormente, foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz”, finalizou a corporação.

