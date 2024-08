Morre recém-nascido encontrado enrolado em pano em Vila Velha

O bebê foi encontrado na rua após ser abandonado pela mãe, uma adolescente de 14 anos. À Polícia Civil (PCES) ela confessou acreditar que o menino estaria morto no momento em que o deixou

O bebê foi encontrado enrolado em um pano após ser abandonado pela mãe, uma adolescente de 14 anos, que deu entrada no Himaba ainda no sábado (27) procurando atendimento médico por sofrer um “aborto”. Na data, a adolescente confessou à Polícia Civil (PCES) que teria abandonado o recém-nascido por acreditar que ele estaria morto.

Pai também foi conduzido

No mesmo dia, a Guarda Municipal informou que outra viatura foi até a residência do namorado da adolescente, que ela afirma ser o pai do bebê. Ele alegou que não sabia da gravidez e que não teve envolvimento no abandono do menino. O jovem, maior de idade, foi encontrado com um revólver sem munição e conduzido à delegacia.