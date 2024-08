Em Vitória

Adolescente é estuprado, pede ajuda em lanchonete e homem é preso no ES

Vítima disse que precisava comprar algo para comer, para conseguir sair do carro do suspeito, e o proprietário do estabelecimento chamou a Polícia Militar

Um homem de 64 anos foi preso após abusar sexualmente de um garoto de 12 anos, na noite de quinta-feira (1º), em Vitória. A vítima conseguiu pedir ajuda em uma lanchonete e o dono do estabelecimento foi "enrolando" o criminoso até a chegada da polícia.

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Conforme informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, os agentes foram acionados pelo dono de uma lanchonete, que contou que o menor de idade chegou ao estabelecimento pedindo ajuda.

O menino disse que o suspeito já vinha há algum tempo o assediando com "elogios". Na noite de quinta-feira, ele foi abordado pelo homem, que o puxou para dentro de um carro. Foi dentro do veículo que os abusos aconteceram. Depois do crime, o idoso deu R$ 20 para a vítima, para que ela não contasse a história para ninguém.

O suspeito ainda disse que, toda vez que visse o adolescente, daria mais dinheiro. Com medo, o menino falou que morava em outro bairro e queria comprar um lanche, sendo liberado pelo criminoso perto de um estabelecimento. O idoso continuou no carro, aguardando.

O proprietário da lanchonete, que preferiu não se identificar, contou à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que o adolescente chegou pedindo ajuda.

Ele disse: ‘Moço, me ajuda, me ajuda’. Não entendi nada e perguntei o que aconteceu, foi quando ele falou que um homem fez uma coisa errada com ele X • Dono da lanchonete

O proprietário do local ligou para a polícia e pediu para a vítima contar ao suspeito que o lanche estava ficando pronto, para que o homem não fugisse.

“Eu estava com medo dele fugir. Tanto que, como estava demorando, ele entrou na loja perguntando se não estava pronto. Saí da loja, tirei a chave do carro dele e guardei no bolso. Aí inventei uma história e nesse meio tempo a PM chegou. Quando a polícia chegou, ele já veio se explicando, dizendo que foi ajudar o menino, que era evangélico”, relatou o proprietário.

Bíblia encontrada no painel do carro de homem suspeito de abuso sexual. (Priciele Venturini)

O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

