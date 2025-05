Vídeo

Ação da PM termina com suspeitos baleados e confusão em Linhares

Polícia diz que os homens atiraram contra equipes, que revidaram. Em um vídeo, um dos policiais aparece lançando gás de pimenta contra uma mulher

Uma ação da Polícia Militar no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi registrada no fim da tarde desta quarta-feira (7). De acordo com apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, que esteve no local, policiais relataram que foram acionados com a informação de que suspeitos estariam armados no bairro. Viaturas foram deslocadas e, segundo os militares, ao avistarem dois suspeitos armados, de 18 e 24 anos, deram voz de abordagem. Os dois teriam virado para trás e atirado contra os policiais, que revidaram. Na sequência, houve troca de tiros.>