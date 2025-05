Sul do ES

Perseguição acaba com suspeito preso e moto clonada apreendida em Cachoeiro

Homem resistiu à abordagem e precisou ser contido; ele confessou que o veículo estava com números do motor e chassi raspados, além da placa clonada

Uma perseguição terminou com um homem preso e uma moto clonada apreendida na manhã de quarta-feira (7) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Dois suspeitos de roubar motocicletas na cidade, utilizando uma moto Honda CG Titan vermelha com placa clonada, já haviam sido identificados pela Guarda Civil Municipal. A equipe descobriu que um deles realizava o mesmo trajeto frequentemente, entre os bairros Safra e IBC, e foi localizado durante uma ação de monitoramento no trecho.>