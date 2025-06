Caso em Bela Aurora

Jovem é preso por incendiar casa da família com a mãe dentro em Cariacica

Fato ocorreu na noite de quarta-feira (4) e, no momento do incêndio, a mãe do rapaz estava dentro do imóvel e precisou ser socorrida após inalar fumaça

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de junho de 2025 às 11:19

Um jovem de 28 anos foi preso suspeito de colocar fogo na casa onde ele morava com a família no bairro Bela Aurora, em Cariacica. O fato ocorreu na noite de quarta-feira (4) e, no momento do incêndio, a mãe do rapaz estava dentro do imóvel e precisou ser socorrida após inalar fumaça. O nome do rapaz não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.>

Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que, conforme relato do padrasto do jovem, o enteado ateou fogo na própria residência e ainda atrapalhou o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que foram acionadas para controlar as chamas e socorrer a vítima.>

Ainda conforme o padrasto do rapaz, o incêndio começou no quarto do enteado e se espalhou rapidamente, atingindo roupas, colchões, a cama e parte do teto da casa. Apesar dos danos, o homem disse que foi informado pelos Bombeiros que o imóvel não apresentava risco estrutural.>

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e, no local, os militares foram informados que o rapaz teria provocado o incêndio. "Ao iniciar o combate, o suspeito tentou atrapalhar o trabalho da guarnição, sendo necessário solicitar apoio da Polícia Militar. Com a chegada da PM e contenção do indivíduo, os bombeiros deram prosseguimento ao trabalho e extinguiram as chamas. Não houve feridos socorridos pelo CBMES", diz nota enviada pela corporação. >

>

A mãe do jovem, uma mulher de 47 anos, foi levada ao hospital após inalar fumaça do incêndio. O filho dela foi detido no local com lesões no rosto, na cabeça e nas costas, que teriam sido causadas por agressões de populares. A PM disse que o rapaz de 28 anos foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.>

A Polícia Civil informou que o jovem de 28 anos foi autuado em flagrante por "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem qualificado por ter ocorrido em casa habitada". Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta