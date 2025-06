Violência

Homem morre em confronto com a PM em Cobi de Cima, Vila Velha

Renan Barbosa, de 41 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu; ele já havia cumprido pena por homicídio e estava em liberdade desde 2020

Publicado em 5 de junho de 2025 às 11:04

Renan Barbosa de Oliveira morreu em confronto com a PM Crédito: Reprodução

Um homem de 41 anos morreu durante um confronto com policiais militares na noite de quarta-feira (4), no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, Renan Barbosa de Oliveira chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Evangélico, mas não resistiu aos ferimentos.>

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela PM, os policiais patrulhavam a região — marcada por disputas pelo controle do tráfico de drogas após um racha no Primeiro Comando de Vitória (PCV) — quando se depararam com um grupo de quatro homens armados em um local conhecido como “escadão”. Um dos suspeitos usava roupa camuflada.>

Ainda conforme o relato dos militares, os criminosos atiraram contra os agentes, que revidaram. Em determinado momento, os homens conseguiram fugir. >

Durante a varredura pela área de fuga, os policiais encontraram uma pistola e, cerca de sete metros à frente da arma, localizaram Renan Barbosa caído no chão.>



De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Renan foi preso em julho de 2010 por homicídio e estava em liberdade desde julho de 2020, após obter alvará judicial.>

A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória. O caso está sob investigação do Serviço de Investigação Especial (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar ocorrências de morte por intervenção legal de agente do Estado.>

A pistola apreendida será encaminhada para análise no Departamento de Balística Forense da Polícia Científica.>

A Polícia Militar foi procurada para dar mais informações e até a publicação desta reportagem, não deu retorno. >

