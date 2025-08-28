Carro de luxo era usado para entregar drogas a domicílio em Cachoeiro

Um homem que entregava drogas em um carro de luxo foi detido em flagrante no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, uma denúncia informou que um homem estaria usando um carro de modelo BMW X1 preto para fazer entrega de drogas. O suspeito foi abordado dentro do carro, onde também encontraram seis porções de maconha e mil reais em dinheiro.