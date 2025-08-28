Carro de luxo era usado para entregar drogas a domicílio em Cachoeiro
Um homem que entregava drogas em um carro de luxo foi detido em flagrante no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, uma denúncia informou que um homem estaria usando um carro de modelo BMW X1 preto para fazer entrega de drogas. O suspeito foi abordado dentro do carro, onde também encontraram seis porções de maconha e mil reais em dinheiro.
Em seguida, os policiais foram até a casa do homem no bairro Vila Rica e apreenderam outras porções de drogas, uma balança de precisão e dois celulares, além do carro. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o caso, mas não retornou até o momento.