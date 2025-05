Agricultor é preso por suspeita de 'gato de energia' em fazenda de Vila Valério

Um agricultor de 70 anos foi levado à delegacia após técnicos de uma concessionária de energia e peritos da Polícia Científica flagrarem um furto de energia elétrica, nesta quarta-feira (7), em uma propriedade rural no Córrego Paraju, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a EDP, "foram identificadas duas irregularidades: uma ligação direta e uma fraude no medidor de energia".>