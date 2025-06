Crime

Empresário é indiciado por matar genro a tiros na Serra; entenda o caso

Valdinei Coelho Oliveira, de 52 anos, vai responder por homicídio qualificado; versões dele sobre o crime é diferente da contada por testemunhas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 13:40

Victor Hugo da Silva Nascimento, de 25 anos, foi morto na frente de casa na Serra Crédito: Arquivo pessoal

Um empresário de 52 anos, identificado pela Polícia Civil como Valdinei Coelho Oliveira, foi indiciado por matar o próprio genro na Praia de Carapebus, na Serra, em fevereiro deste ano. A corporação concluiu as investigações e detalhou, nesta quinta-feira (5), as diferentes versões do crime, ocorrido na frente da casa de Victor Hugo da Silva Nascimento, de 25 anos. Confira abaixo ponto a ponto do caso:>

► O CRIME>

Victor Hugo foi morto com quatro tiros, na frente da casa em que morava com a esposa e os dois filhos, um menino de quatro anos e uma menina de seis meses. O crime aconteceu no dia 11 de fevereiro. >

► SOGRO FOI À DELEGACIA NO DIA SEGUINTE>

>

No dia seguinte, Valdinei foi até a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, acompanhado de uma advogada. Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, o empresário entregou a arma de fogo, deu a versão dele e foi liberado.>

"Por ele ter se apresentado na delegacia, entregado arma de fogo, ter bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não possui os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva até o presente momento", explicou o delegado.>

► VERSÃO DO SOGRO>

Em depoimento, Valdinei disse que estava no trabalho quando recebeu uma ligação de Victor Hugo, dizendo que iria matar a esposa (filha de Valdinei). O empresário contou que ligou para a Polícia Militar, pegou uma arma e foi até o local defender a filha e os netos. >

"Ele fala que, quando chegou ao local, presenciou Victor Hugo alterado e forçando o portão para entrar. Ele tentou intervir e disse que Victor Hugo colocou a mão embaixo da blusa, simulou que estava armado e foi para cima de Valdinei, momento em que ele sacou a arma e efetou os disparos", detalhou Sandi Mori.>

► TESTEMUNHAS DÃO OUTRA VERSÃO>

A versão de duas testemunhas é diferente. Durante as investigações, elas disseram que Victor chegou ao local poucos minutos antes do crime e chamou a esposa diversas vezes para abrir o portão, mas não foi atendido e ficou do lado de fora. Segundo elas, Valdinei chegou ao local de carro, em alta velocidade, freou bruscamente e já saiu do veículo dando um tiro. >

"Victor Hugo correu para o outro lado da rua, tentou pular um muro, mas não conseguiu e caiu na calçada. Nesse momento, Valdinei se aproximou da vítima e efetuou mais quatro disparos. A vítima foi atingida no antebraço, tórax e quadril", pontuou o delegado. >

► RELACIONAMENTO CONTURBADO>

As investigações mostraram que o relacionamento de Victor Hugo com a esposa era conturbado. "A esposa da vítima relata que mantinha relacionamento com Victor desde os 15 anos, e que em 2020 o relacionamento começou a ficar conturbado. Foram várias idas e vindas, ela teve medida protetiva contra ele, porém logo depois da medida eles reataram. Ela possui fotos de agressões que ela sofreu, também relata que já deu tapa nele", revelou Sandi Mori. >

► SAÍDA COM AMIGOS NO DIA ANTERIOR>

Na noite anterior ao crime, Victor saiu de casa para beber com amigos. "Quando voltou para casa, a esposa não quis abrir o portão, pois já estava decidida a terminar o relacionamento. Por esses fatos, ocorreu o homicídio", finalizou o delegado. >

► SOGRO INDICIADO>

Após a coleta de depoimentos o inquérito foi finalizado e Valdinei indiciado por homicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima e por porte ilegal de arma de fogo. No momento, o empresário já é réu em ação penal e responde em liberdade. >

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Valdinei Coelho Oliveira para se manifestar sobre o caso, e deixa este espaço em aberto para um posicionamento.>

