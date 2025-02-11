Jovem é morto com cinco tiros e sogro é suspeito pelo crime na Serra

Victor Hugo da Silva Nascimento, de 25 anos, foi morto na frente de casa na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros nesta terça-feira (11), no bairro Praia de Carapebus, na Serra , e o suspeito de assassiná-lo é o próprio sogro. Segundo a Polícia Militar , pouco antes do crime o homem teria ligado para corporação informando que o genro, identificado como Victor Hugo da Silva Nascimento, teria ligado para a filha dele ameaçando matá-la.

Minutos depois, os agentes receberam outro chamado, mas dessa vez informando que uma pessoa havia sido baleado. Ele chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu. No local, testemunhas afirmaram aos policiais que o jovem foi baleado pelo pai da esposa dele. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima levou cinco tiros, sendo três no peito, um no abdômen esquerdo e outro no direito.

Em conversa com o repórter João Brito, da TV Gazeta, os familiares de Victor contaram que ele estava sentado na calçada de casa quando o sogro chegou atirando. Ele teria tentado fugir pulando um muro, mas não conseguiu.

Outra versão

Os parentes do jovem morto ainda deram outra versão para o crime. Na noite dessa segunda-feira (10), a vítima teria passado a noite fora de casa após uma briga com a companheira. Ao voltar, Victor Hugo acabou brigando com a mulher e então ligou para o sogro.

Durante a conversa, os dois discutiram e o sogro teria o ameaçado de morte. Os pais do jovem falaram a reportagem da TV Gazeta que o casamento do Victor era conturbada, cheio de idas e vindas.