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Na Praia de Carapebus

Jovem é morto com cinco tiros e sogro é suspeito pelo crime na Serra

Segundo a PM, momentos antes do crime, o pai da esposa de Victor Hugo da Silva Nascimento ligou para a corporação informando que o genro teria ameaçado a filha dele de morte

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 16:56

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

11 fev 2025 às 16:56
Victor Hugo da Silva Nascimento, de 25 anos, foi morto na frente de casa na Serra, e
Victor Hugo da Silva Nascimento, de 25 anos, foi morto na frente de casa na Serra Crédito: Arquivo Pessoal
Um jovem de 25 anos foi morto a tiros nesta terça-feira (11), no bairro Praia de Carapebus, na Serra, e o suspeito de assassiná-lo é o próprio sogro. Segundo a Polícia Militar, pouco antes do crime o homem teria ligado para corporação informando que o genro, identificado como Victor Hugo da Silva Nascimento, teria ligado para a filha dele ameaçando matá-la.
Minutos depois, os agentes receberam outro chamado, mas dessa vez informando que uma pessoa havia sido baleado. Ele chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu. No local, testemunhas afirmaram aos policiais que o jovem foi baleado pelo pai da esposa dele. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima levou cinco tiros, sendo três no peito, um no abdômen esquerdo e outro no direito.
Em conversa com o repórter João Brito, da TV Gazeta, os familiares de Victor contaram que ele estava sentado na calçada de casa quando o sogro chegou atirando. Ele teria tentado fugir pulando um muro, mas não conseguiu.

Outra versão

Os parentes do jovem morto ainda deram outra versão para o crime. Na noite dessa segunda-feira (10), a vítima teria passado a noite fora de casa após uma briga com a companheira. Ao voltar, Victor Hugo acabou brigando com a mulher e então ligou para o sogro.
Durante a conversa, os dois discutiram e o sogro teria o ameaçado de morte. Os pais do jovem falaram a reportagem da TV Gazeta que o casamento do Victor era conturbada, cheio de idas e vindas.
A Polícia Civil informou, por nota, que a ocorrência está em andamento no plantão atual do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções", frisou.

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