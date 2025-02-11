Trabalhador de empresa pesqueira do ES prende perna em máquina e fica ferido

Terminal Pesqueiro em Itaipava, em Itapemirim Crédito: Ibama

Um trabalhador de uma empresa do setor pesqueiro em Itaipava, Itapemirim , Litoral Sul do Espírito Santo, ficou ferido após ficar com a perna presa em um equipamento que leva gelo às embarcações. O acidente ocorreu na manhã de segunda-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, levaram quatro horas no resgate da vítima.

Os Bombeiros disseram que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou antes e prestou suporte à vítima, que estava deitada e a perna dentro da valeta, presa a uma estrutura chamada 'caracol'. Ela é utilizada para transportar o gelo até as embarcações.

Os militares realizaram o escoramento com o uso de tapumes e, após cerca de quatro horas de trabalho, os bombeiros conseguiram desmontar a peça que pressionava a perna do funcionário, que foi retirado com vida e deixado aos cuidados do Samu/192.