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Em Itapemirim

Trabalhador de empresa pesqueira do ES prende perna em máquina e fica ferido

Caso foi registrado na manhã de segunda-feira (10), em Itaipava; Bombeiros trabalharam cerca de quatro horas no resgate da vítima

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 11:30

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 fev 2025 às 11:30
Terminal Pesqueiro de Itapemirim
Terminal Pesqueiro em Itaipava, em Itapemirim Crédito: Ibama
Um trabalhador de uma empresa do setor pesqueiro em Itaipava, Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, ficou ferido após ficar com a perna presa em um equipamento que leva gelo às embarcações. O acidente ocorreu na manhã de segunda-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, levaram quatro horas no resgate da vítima.
Os Bombeiros disseram que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou antes e prestou suporte à vítima, que estava deitada e a perna dentro da valeta, presa a uma estrutura chamada 'caracol'. Ela é utilizada para transportar o gelo até as embarcações.
Os militares realizaram o escoramento com o uso de tapumes e, após cerca de quatro horas de trabalho, os bombeiros conseguiram desmontar a peça que pressionava a perna do funcionário, que foi retirado com vida e deixado aos cuidados do Samu/192.
Procurada, a empresa Marinner, informou eu que toda a assistência foi prestada. Disse ainda que o colaborador passou por cirurgia e segue estável. Uma nota sobre o caso foi divulgado nas redes sociais.

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