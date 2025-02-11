Adolescente é encontrado morto em alojamento do Iases de Cachoeiro Crédito: Divulgação/ Iases

Um adolescente 16 anos foi encontrado morto na madrugada do último domingo (9) na Unidade de Internação Sul (Unis Sul) do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com informações divulgadas Iases, o menor foi encontrado desacordado no alojamento. No local, os agentes prestaram os primeiros socorros ao jovem que foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, onde foi constatado que ele estava morto.

O Instituto disse que foi aberto um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar o caso – que foi informado à Polícia Civil, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

O Iases afirmou ainda que não pode divulgar informações sobre adolescentes que ingressam, cumprem e/ou cumpriram medida socioeducativa de internação nas unidades, pois esta publicidade viola o princípio da proteção integral, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O fato foi comunicado, segundo o Iases, aos familiares cadastrados. O instituto disse que está prestando todo apoio necessário à família, bem como aos agentes que atuaram no episódio.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado como morte a esclarecer. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.