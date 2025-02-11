Prisão no ES: ciúme levou mulher a incendiar loja em shopping do RJ

"A motivação é uma relação extraconjugal do marido da autora com a vítima. Isso era o que a autora vinha sempre noticiando. Esse foi o terceiro episódio de desavença. Em janeiro de 2024, tivemos um registro de ocorrência de lesão corporal, onde a autora afirma o mesmo. Ela insulta a vítima de várias formas, sempre imputando à vítima essa traição" Delegada Carla Tavares - Titular da 134ª Delegacia Policial de Campos dos Goytacazes (RJ)

"Em dezembro, a vítima faz outro boletim de ocorrência falando de ameaças, inclusive de ameaças de incêndio à loja da vítima. No dia 4 de fevereiro, ela efetivamente cumpriu todas essas ameaças", acrescentou a delegada.

(confira acima). A suspeita, de 33 anos, aparece no local usando boné. A loja de roupas fica em um shopping. A dona do estabelecimento, que estava na porta, vê e a mulher e corre. Mesmo assim, a criminosa entra no local. Em um vídeo divulgado pela Polícia Civil capixaba nesta terça-feira (11), é possível ver como o crime aconteceu. A suspeita, de 33 anos, aparece no local usando boné. A loja de roupas fica em um shopping. A dona do estabelecimento, que estava na porta, vê e a mulher e corre. Mesmo assim, a criminosa entra no local.

Segundo a delegada, na loja havia uma vendedora e um casal de clientes. A suspeita — que não teve o nome divulgado — jogou gasolina dentro da loja e ateou fogo, causando uma explosão, como mostra o vídeo.

Fumaça chegou até banheiro

Conforme a delegada de Campos dos Goytacazes, três pessoas ficaram feridas: dois clientes que estavam dentro da loja e um idoso, de 78 anos, que estava em um banheiro no shopping e inalou muita fumaça.

Prejuízo para 10 lojas

A explosão não danificou apenas a loja da empresária vítima. Segundo a delegada, aproximadamente 10 lojistas tiveram prejuízo. O segundo andar do shopping chegou a ficar interditado até a última segunda-feira (10).

Mulher de 33 anos foi presa na Serra suspeita de atear fogo em loja no Rio de Janeiro; o nome dela não foi divulgado Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A suspeita, que fugiu para o Espírito Santo , vai responder por incêndio e tentativa de homicídio. Ela será levada para o Rio de Janeiro nesta terça-feira (11) e, depois de prestar declaração na delegacia, irá para o presídio.