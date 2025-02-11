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Prisão no ES: ciúme levou mulher a incendiar loja em shopping do RJ

Suspeita foi capturada na última segunda-feira (10); segundo a Polícia Civil, vítima vinha sofrendo ameaças desde o ano passado

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 13:04

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

11 fev 2025 às 13:04
mulher de 33 anos presa no Espírito Santo após incendiar uma loja em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, cometeu o crime motivada por ciúme. A informação foi divulgada pela delegada Carla Tavares, titular da 134ª Delegacia Policial do município fluminense. O caso aconteceu no último dia 4, e a suspeita foi encontrada na Serra na segunda-feira (10). 
"A motivação é uma relação extraconjugal do marido da autora com a vítima. Isso era o que a autora vinha sempre noticiando. Esse foi o terceiro episódio de desavença. Em janeiro de 2024, tivemos um registro de ocorrência de lesão corporal, onde a autora afirma o mesmo. Ela insulta a vítima de várias formas, sempre imputando à vítima essa traição"
Delegada Carla Tavares - Titular da 134ª Delegacia Policial de Campos dos Goytacazes (RJ)
"Em dezembro, a vítima faz outro boletim de ocorrência falando de ameaças, inclusive de ameaças de incêndio à loja da vítima. No dia 4 de fevereiro, ela efetivamente cumpriu todas essas ameaças", acrescentou a delegada. 
Em um vídeo divulgado pela Polícia Civil capixaba nesta terça-feira (11), é possível ver como o crime aconteceu (confira acima). A suspeita, de 33 anos, aparece no local usando boné. A loja de roupas fica em um shopping. A dona do estabelecimento, que estava na porta, vê e a mulher e corre. Mesmo assim, a criminosa entra no local. 
Segundo a delegada, na loja havia uma vendedora e um casal de clientes. A suspeita — que não teve o nome divulgado — jogou gasolina dentro da loja e ateou fogo, causando uma explosão, como mostra o vídeo. 

Fumaça chegou até banheiro

Conforme a delegada de Campos dos Goytacazes, três pessoas ficaram feridas: dois clientes que estavam dentro da loja e um idoso, de 78 anos, que estava em um banheiro no shopping e inalou muita fumaça. 

Prejuízo para 10 lojas

A explosão não danificou apenas a loja da empresária vítima. Segundo a delegada, aproximadamente 10 lojistas tiveram prejuízo. O segundo andar do shopping chegou a ficar interditado até a última segunda-feira (10). 
Mulher de 33 anos foi presa na Serra suspeita de atear fogo em loja no RJ
Mulher de 33 anos foi presa na Serra suspeita de atear fogo em loja no Rio de Janeiro; o nome dela não foi divulgado Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A suspeita, que fugiu para o Espírito Santo, vai responder por incêndio e tentativa de homicídio. Ela será levada para o Rio de Janeiro nesta terça-feira (11) e, depois de prestar declaração na delegacia, irá para o presídio. 
Em entrevista para A Gazeta na época do crime, o advogado da vítima afirmou que o crime foi motivado por uma briga entre a suspeita e uma proprietária de uma loja de roupas. Em 2024, as duas mulheres discutiram em um camelódromo em Campos. Desde então, ela vinha sofrendo ameaças de agressão por meio de perfis falsos na internet.

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Mulher suspeita de atear fogo em loja de shopping no RJ é presa na Serra

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