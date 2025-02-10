Mulher suspeita de atear fogo em loja de shopping no RJ é presa na Serra

Incêndio causou explosão na loja de roupas da vítima Crédito: Imagens de câmera de segurança

Uma mulher de 33 anos foi presa no bairro Vila Nova de Colares, na Serra , suspeita de causar um incêndio em um shopping na última terça-feira (4) na cidade de Campos dos Goytacazes, na região Norte Fluminense, no Rio de Janeiro. A Polícia Militar do Rio de Janeiro registrou a ocorrência no mesmo dia, mas a suspeita fugiu do local e permaneceu foragida até esta segunda-feira (10), quando foi localizada no Espírito Santo.

O advogado da vítima afirmou que ela é capixaba, natural de Vitória, e mora no estado do Rio de Janeiro há mais de 10 anos. Em entrevista para A Gazeta, ele contou que, no dia do crime, a suspeita foi até o shopping onde a loja de roupas da vítima estava localizada.

Desconfiada, a empresária decidiu seguir a mulher que, ao perceber que estava sendo seguida, apontou uma arma para ela, que correu. Logo em seguida, a suspeita entrou na loja, derramou gasolina nas mercadorias e ateou fogo no local, causando uma explosão.

Segundo apuração do g1 Norte Fluminense , após o incêndio, quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes. Duas pessoas inalaram fumaça e duas sofreram queimaduras, mas todas foram liberadas da unidade após o atendimento.