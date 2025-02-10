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Foragida

Mulher suspeita de atear fogo em loja de shopping no RJ é presa na Serra

Suspeita foi localizada na segunda-feira (10); Crime aconteceu na última terça-feira (4), em Campos dos Goytacazes, na região Norte Fluminense

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 19:50

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

10 fev 2025 às 19:50
Incêndio causou explosão na loja de roupas da vítima Crédito: Imagens de câmera de segurança
Uma mulher de 33 anos foi presa no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, suspeita de causar um incêndio em um shopping na última terça-feira (4) na cidade de Campos dos Goytacazes, na região Norte Fluminense, no Rio de Janeiro. A Polícia Militar do Rio de Janeiro registrou a ocorrência no mesmo dia, mas a suspeita fugiu do local e permaneceu foragida até esta segunda-feira (10), quando foi localizada no Espírito Santo.
O advogado da vítima afirmou que ela é capixaba, natural de Vitória, e mora no estado do Rio de Janeiro há mais de 10 anos. Em entrevista para A Gazeta, ele contou que, no dia do crime, a suspeita foi até o shopping onde a loja de roupas da vítima estava localizada.
Desconfiada, a empresária decidiu seguir a mulher que, ao perceber que estava sendo seguida, apontou uma arma para ela, que correu. Logo em seguida, a suspeita entrou na loja, derramou gasolina nas mercadorias e ateou fogo no local, causando uma explosão.
Segundo apuração do g1 Norte Fluminense, após o incêndio, quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes. Duas pessoas inalaram fumaça e duas sofreram queimaduras, mas todas foram liberadas da unidade após o atendimento.
Em entrevista para A Gazeta, o advogado da empresária afirmou que o crime foi motivado por uma briga entre a suspeita e uma proprietária de uma loja de roupas. Em 2024, as duas mulheres discutiram em um camelódromo em Campos. Desde então, ela vinha sofrendo ameaças de agressão por meio de perfis falsos na internet.

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