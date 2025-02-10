Foragido por matar ex-cunhado é preso após infração de trânsito no Sul do ES

Após sete anos foragido, um homem suspeito de matar o ex-cunhado foi preso após cometer uma infração de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Maicon Pereira Onhas, de 28 anos, era procurado por matar Sebastião Miguel Ribeiro, de 30 anos, em 25 de novembro de 2017, na localidade rural de Forno Grande, zona rural de Castelo, no Sul do Estado.

Ele foi preso em 18 de janeiro de 2025 após parar de moto em uma faixa de pedestres, porém a informação apenas foi divulgada nesta segunda (10). Ao ser abordado pela Polícia Militar, foi constatado que o homem tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. Uma mulher que estava com ele no local também foi presa, devido a um mandado por tráfico de drogas. O casal foi conduzido à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

O crime

O delegado Estevão Oggione contou que no dia 25 de novembro de 2017, Maicon foi até a casa da ex-mulher para visitar o filho. Segundo a mulher, o suspeito estava embriagado e começou uma briga após desconfiar que Sebastião havia escondido as chaves da moto dele.

Um sobrinho de Sebastião, na época com 16 anos, separou os dois e conteve briga. Horas depois, Maicon tentou golpear o adolescente com um machado, mas ele conseguiu impedir o golpe e foi embora da residência em seguida, com medo de que o homem tentasse cometer uma nova agressão.