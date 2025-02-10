Fotos mostram carro que atropelou as vítimas; família diz avó e neta foram atingidas na calçada Crédito: Leitor A Gazeta

Uma mulher de 55 anos e uma criança de 10, avó e neta, foram atropeladas por um carro na noite de domingo (9), na rodovia ES 080, na zona rural de São Roque do Canaã , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo fugiu do local, mas três passageiros que estavam no carro se apresentaram aos policiais. As vítimas foram internadas em hospitais de Colatina em estado grave, conforme o relato de um familiar (leia mais abaixo).

Recepção Infantil do Hospital São José em Colatina, onde menina de 10 anos segue internada Crédito: Wilson Rodrigues

De acordo com o registro da PM, quando os policiais chegaram ao local, as vítimas recebiam atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A menina de 10 anos foi levada para o Hospital São José, e a avó, de 55 anos, para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, os dois localizados em Colatina, município vizinho a São Roque do Canaã.

Fachada do Hospital Estadual Sílvio Avidos em Colatina, onde avó de 55 anos está internada Crédito: Roger Botelho

Testemunhas relataram à PM que o motorista e mais três passageiros fugiram após o atropelamento. Pouco depois, os passageiros se apresentaram aos policiais, alegando que haviam se escondido em um matagal porque teriam sido ameaçados de morte por populares.

Your browser does not support the audio element. Avó e neta são socorridas em estado grave após atropelamento em São Roque do Canaã

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que os três "foram ouvidos e liberados conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro". Segundo a corporação, "esta medida foi adotada uma vez que não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante". A PCES acrescentou que investiga o caso.

Vítimas em estado grave

O repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, esteve no Hospital São José, em Colatina, e conversou na manhã desta segunda-feira (10) com Ronald Cabral, tio da menina de 10 anos, que está internada na unidade. Segundo ele, o estado de saúde da criança é grave.

“Ela está em estado grave agora. Teve fraturas nas pernas, na bacia e na cervical, além de um vazamento no cérebro. Está praticamente em coma. Agora, só podemos pedir muito a Deus para ajudá-la nessa situação. Agora, só com a força de Deus mesmo”, disse.

Ronald Cabral, tio da menina de 10 anos que foi atropelada em São Roque do Canaã Crédito: TV Gazeta