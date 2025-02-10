Uma mulher de 55 anos e uma criança de 10, avó e neta, foram atropeladas por um carro na noite de domingo (9), na rodovia ES 080, na zona rural de São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo fugiu do local, mas três passageiros que estavam no carro se apresentaram aos policiais. As vítimas foram internadas em hospitais de Colatina em estado grave, conforme o relato de um familiar (leia mais abaixo).
De acordo com o registro da PM, quando os policiais chegaram ao local, as vítimas recebiam atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A menina de 10 anos foi levada para o Hospital São José, e a avó, de 55 anos, para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, os dois localizados em Colatina, município vizinho a São Roque do Canaã.
Testemunhas relataram à PM que o motorista e mais três passageiros fugiram após o atropelamento. Pouco depois, os passageiros se apresentaram aos policiais, alegando que haviam se escondido em um matagal porque teriam sido ameaçados de morte por populares.
Avó e neta são socorridas em estado grave após atropelamento em São Roque do Canaã
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que os três "foram ouvidos e liberados conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro". Segundo a corporação, "esta medida foi adotada uma vez que não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante". A PCES acrescentou que investiga o caso.
Vítimas em estado grave
O repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, esteve no Hospital São José, em Colatina, e conversou na manhã desta segunda-feira (10) com Ronald Cabral, tio da menina de 10 anos, que está internada na unidade. Segundo ele, o estado de saúde da criança é grave.
“Ela está em estado grave agora. Teve fraturas nas pernas, na bacia e na cervical, além de um vazamento no cérebro. Está praticamente em coma. Agora, só podemos pedir muito a Deus para ajudá-la nessa situação. Agora, só com a força de Deus mesmo”, disse.
Questionado sobre o estado de saúde da avó atropelada, disse: "a avó também está em estado grave e vai passar por uma cirurgia", completou.