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Crime

Pedreiro é morto após ameaçar e ferir pessoas com faca em Cariacica

Carlos Roberto Rosa, de 31 anos, foi morto na frente de sua irmã, de seu cunhado e de uma criança; crime ocorreu na noite do último domingo (9)

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 13:41

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

10 fev 2025 às 13:41
Um homem de 31 anos foi assassinado no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na noite do último domingo (9). A Polícia Militar disse que foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de briga com faca entre dois homens. Quando chegaram ao local, os militares encontraram um indivíduo morto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) disse aos policiais que a vítima faleceu após ser ferida com dois tiros na cabeça.
A repórter da TV Gazeta, Priciele Venturini, apurou que o pedreiro Carlos Roberto Rosa, foi morto na frente da família dele: a irmã, o cunhado e uma criança. Ele teria ido para a rua descontrolado, e passado a desferir facadas em pessoas que estavam apssando. O pintor de automóveis Melquisedec Correia afirmou que seu filho está entre os feridos, atingido com quatro facadas – foi levado para receber atendimento médico, mas já teve alta. A faca encontrada com Carlos foi apreendida pela polícia, e a perícia foi acionada.
Segundo a Polícia Militar, a irmã de Carlos relatou que foi informada de que o irmão estava na porta de uma igreja, alterado e com uma faca na mão, agredindo pessoas no local. Ainda segundo a mulher, ele era usuário de drogas e, sob efeito de entorpecentes, causava desordem e realizava pequenos furtos.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia (181)."

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