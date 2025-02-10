Pedreiro é morto após ameaçar e ferir pessoas com faca em Cariacica

Um homem de 31 anos foi assassinado no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na noite do último domingo (9). A Polícia Militar disse que foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de briga com faca entre dois homens. Quando chegaram ao local, os militares encontraram um indivíduo morto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) disse aos policiais que a vítima faleceu após ser ferida com dois tiros na cabeça.

A repórter da TV Gazeta, Priciele Venturini, apurou que o pedreiro Carlos Roberto Rosa, foi morto na frente da família dele: a irmã, o cunhado e uma criança. Ele teria ido para a rua descontrolado, e passado a desferir facadas em pessoas que estavam apssando. O pintor de automóveis Melquisedec Correia afirmou que seu filho está entre os feridos, atingido com quatro facadas – foi levado para receber atendimento médico, mas já teve alta. A faca encontrada com Carlos foi apreendida pela polícia, e a perícia foi acionada.

Segundo a Polícia Militar, a irmã de Carlos relatou que foi informada de que o irmão estava na porta de uma igreja, alterado e com uma faca na mão, agredindo pessoas no local. Ainda segundo a mulher, ele era usuário de drogas e, sob efeito de entorpecentes, causava desordem e realizava pequenos furtos.