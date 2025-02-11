Se não modernizarmos a CLT, vamos perder o futuro

Se Henry Ford voltasse à vida hoje, veria que os carros mudaram, mas perceberia que as leis trabalhistas do Brasil ainda estão presas ao século passado. Enquanto o mundo discute inovação, aqui gastamos tempo tentando encaixar motoristas e entregadores de aplicativo na CLT, como se fosse possível parar a tecnologia com papel e carimbo. O futuro não vai esperar pelo Direito do Trabalho brasileiro. A pergunta é: vamos evoluir ou ficar para trás?

A tecnologia avança em ritmo acelerado, e enquanto diversos setores já se adaptam às transformações, o Direito do Trabalho no Brasil continua preso a discussões que já deveriam estar superadas. O recente alerta do CEO da Uber, prevendo que motoristas de aplicativo serão substituídos por carros autônomos em até 15 anos, escancara a urgência de um debate mais profundo e moderno sobre a regulamentação do trabalho no país.

Essa transformação tecnológica não se limita ao setor de transporte, mas permeia diversas áreas da economia. Inteligência artificial, automação e robotização estão redefinindo não apenas funções específicas, mas a própria natureza do trabalho. No entanto, ao invés de enfrentarmos essa realidade com um olhar estratégico e inovador, seguimos gastando tempo e energia tentando encaixar novas dinâmicas laborais em um modelo antiquado.

A insistência em enquadrar motoristas e entregadores de aplicativo na CLT, por exemplo, não apenas ignora a nova lógica do mercado, mas prejudica a construção de soluções realmente eficazes. O Brasil precisa aprender com países como Chile e Uruguai, que já avançaram na criação de legislações específicas para trabalhadores de plataformas, reconhecendo suas singularidades e estabelecendo normas que garantam segurança jurídica tanto para empresas quanto para profissionais.

O problema não é apenas regulatório; trata-se de uma mudança de mentalidade. Segundo o IBGE, o número de trabalhadores por conta própria no Brasil atingiu 25,7 milhões no primeiro trimestre de 2023, representando 25,2% da população ocupada. Esse crescimento não se deve apenas a fatores econômicos, mas a uma mudança cultural: as pessoas querem liberdade, flexibilidade e autonomia. A ideia de que o trabalho deve estar rigidamente atrelado à CLT não reflete mais os anseios da sociedade moderna.

E o que acontece quando um país insiste em regras ultrapassadas? Ele perde competitividade. A insegurança jurídica tem afastado investimentos e impedido o Brasil de se consolidar como um polo de inovação global. Países como Estônia e Singapura, com legislações trabalhistas flexíveis e adaptadas à economia digital, têm atraído startups e empresas de tecnologia, criando ecossistemas inovadores e altamente produtivos. Enquanto isso, por aqui, seguimos discutindo o que já deveria estar resolvido.

Leis trabalhistas Crédito: Divulgação

Precisamos mudar a abordagem. O Direito do Trabalho não pode apenas reagir às mudanças, mas deve antecipá-las. Isso inclui não apenas a revisão de leis existentes, mas a criação de novos marcos regulatórios que contemplem proteção social para trabalhadores autônomos e de plataformas, incentivos para formação contínua e requalificação profissional e normas para o uso ético de inteligência artificial e automação no ambiente de trabalho.

O futuro do trabalho não está apenas fora da CLT; ele demanda uma completa reinvenção do nosso entendimento sobre relações laborais, proteção social e desenvolvimento econômico. O Brasil tem a oportunidade de liderar essa transformação, mas, para isso, precisamos de coragem para romper com paradigmas ultrapassados e visão para construir um novo modelo que equilibre inovação, proteção e prosperidade.