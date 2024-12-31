O fim do ano é sempre um convite à reflexão, à análise do que foi construído e ao planejamento do que estará por vir. É tempo de revisitar os momentos que marcaram o ano e de reconhecer os desafios que nos impulsionaram a buscar soluções e caminhos novos. Para mim, 2024 foi um ano de muitas provocações e reflexões compartilhadas com vocês, leitores desta coluna.

Não deixamos de lado a análise de temas complexos, como o impacto do deságio em créditos trabalhistas no contexto de recuperações judiciais, o significado do 13º salário como um motor da economia e os desafios do etarismo no mercado de trabalho.

Discutimos ainda o impacto dos jogos de azar nas relações trabalhistas e como o uso do WhatsApp fora do horário pode ensejar horas extras. Em "Insegurança jurídica na Justiça do Trabalho: um risco para a saúde do trabalhador?" , analisamos como decisões contraditórias geram instabilidade tanto para empresas quanto para empregados.

Justiça do Trabalho Crédito: Divulgação

Desejo a todos os leitores um excelente 2025! Que seja um ano de realizações, prosperidade e, especialmente, de segurança jurídica, um anseio que deve guiar nossas relações e decisões no campo do direito e do trabalho.

Encerramos o ano com a certeza de que, independentemente das opiniões e divergências que os temas suscitaram, o importante é continuar fomentando o debate e buscando soluções para os desafios do mercado de trabalho brasileiro.

Que 2025 traga saúde, cumplicidade e uma renovada crença nas instituições brasileiras. Mesmo quando elas falham, é nossa responsabilidade fazer a nossa parte, na busca constante por seu funcionamento adequado, sempre respeitando a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito e a segurança jurídica que tanto prezamos.