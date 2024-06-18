Justiça do Trabalho: insegurança jurídica é risco à saúde do empregado

Antes de mais nada, é vital destacar que a Justiça do Trabalho tem um papel social de suma importância para a democracia e o equilíbrio na relação entre empregador e empregado. Há mais de 80 anos, ela é um pilar da nossa democracia, protegendo direitos e promovendo justiça.

Contudo, em algumas centenas de julgados, a Justiça do Trabalho pode fazer mal à saúde do trabalhador. Parece contraditório? Vou explicar.

Imagine uma empresa de porte médio, com aproximadamente 500 trabalhadores. Para manter o bem-estar de seus empregados e cumprir a legislação trabalhista vigente, essa empresa deve seguir várias regras relacionadas à saúde do trabalhador. Entre essas exigências, está a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), que identifica se o ambiente de trabalho é insalubre.

Caso o ambiente seja identificado como insalubre, a empresa pode, com base na legislação vigente, neutralizar ou eliminar a insalubridade fornecendo Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e Coletivos (EPCs), promovendo o devido treinamento e registrando a entrega desses equipamentos. De acordo com o artigo 192 da CLT, se o ambiente está neutralizado ou o agente nocivo foi eliminado, não há que falar em pagamento de adicional de insalubridade.

Para seguir a legislação, fornecer EPIs, treinamento, etc., a empresa gasta milhares de reais por ano, tudo isto para promover um ambiente de trabalho saudável. Agora, imagine uma situação em que o sindicato laboral ajuíza uma ação pleiteando adicional de insalubridade para todos os 500 empregados.

Diante do ajuizamento, a empresa apresenta sua defesa com todos os documentos evidenciando que o ambiente de trabalho é salubre. Isso basta para uma eventual vitória judicial? Não. Pela CLT, o juiz é obrigado a determinar a realização de perícia para a apuração e verificação se a empresa cumpriu a legislação correta e se o ambiente realmente é salubre. Feita a perícia, na qual o perito é um longa manus do juiz, este identifica que a empresa cumpriu rigorosamente a legislação em vigor e que o ambiente não tem insalubridade, não fazendo jus os 500 empregados ao adicional de insalubridade.

Dentro desse cenário, o juiz, após avaliar o trabalho do perito de sua confiança, ratifica os termos da perícia e julga improcedente a demanda.

Por incrível que pareça, existem acórdãos que condenam a empresa a pagar adicional de insalubridade, mesmo estando evidenciado que ela cumpriu fielmente a legislação trabalhista Crédito: Freepik

Diante dessa situação em que se comprovou que a empresa agiu corretamente e que o investimento de milhares de reais em prol da saúde do empregado valeu a pena, a empresa pode se considerar vitoriosa?

Não. Por incrível que pareça, em centenas de casos semelhantes a esse, existem acórdãos que condenam a empresa a pagar adicional de insalubridade, mesmo estando evidenciado que ela cumpriu fielmente a legislação trabalhista e, mais, que o perito do juízo ratificou esse cumprimento por meio de uma perícia no local.

Você deve estar se perguntando: como assim? Se a empresa cumpriu seu papel, ratificado pelo perito e pelo juiz, como ela pode ser condenada?

É nesse momento que chamo a atenção para o caos da insegurança jurídica causada por ideologia.

Decisões que desconsideram o cumprimento rigoroso da legislação e a perícia técnica criam um ambiente de incerteza para os empregadores. Essa insegurança jurídica, muitas vezes pautada por ideologias que suprimem a legislação, coloca em risco todo o sistema de proteção ao trabalhador, pois pode desestimular os empresários a investirem na saúde e segurança do ambiente de trabalho.

Julgados como esses fazem os empreendedores pensarem se vale a pena investir milhares de reais na segurança e saúde do empregado ou deixar os trabalhadores à margem, já que, cumprindo ou não a legislação, a condenação pode acontecer. No entanto, é crucial que os empreendedores continuem acreditando na Justiça do Trabalho e, especialmente, investindo na saúde do trabalhador.