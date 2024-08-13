Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Relações de trabalho

Do jeito que você me olha, vai dar namoro? No ambiente de trabalho, não

Nem toda forma de olhar vai dar namoro; dependendo da situação, pode gerar constrangimento, assédio moral ou sexual e responsabilização da empresa

Públicado em 

13 ago 2024 às 02:00
Alberto Nemer Neto

Colunista

Alberto Nemer Neto

No ambiente de trabalho, o respeito é inegociável. Cada interação, um olhar, um gesto ou uma palavra, precisa ser guiada por um profundo senso de profissionalismo. O comportamento de todos no ambiente corporativo deve seguir regras claras para garantir não apenas a harmonia, mas também a segurança e a dignidade de cada indivíduo. Olhares invasivos, contatos físicos inadequados e gestos ambíguos não têm lugar no espaço de trabalho moderno e podem ser interpretados como assédio.
A frase do título, inspirada na música de Bruno e Marrone, "Do jeito que você me olha, vai dar namoro", não se aplica no ambiente de trabalho. Nem toda forma de olhar vai dar namoro; dependendo da situação, pode gerar constrangimento, assédio moral ou sexual e responsabilização da empresa.
Superiores hierárquicos, em especial, devem ter um cuidado redobrado ao interagir com seus subordinados. O poder que acompanha um cargo de liderança não deve jamais ser usado para coagir ou flertar com o assédio moral. Encostar, dar beijinhos ou qualquer outro gesto de forma forçada é absolutamente inaceitável e deve ser evitado mesmo quando há consentimento aparente, pois o desequilíbrio de poder pode tornar a situação constrangedora e desconfortável.

Veja Também

Como combater o assédio sexual no ambiente de trabalho?

Governo do ES vai punir até com demissão casos de assédio sexual e moral

Assédio sexual: saiba o que é e como denunciar; veja vídeo

Além disso, o assédio sexual no ambiente de trabalho é uma violação grave dos direitos individuais e pode causar danos emocionais profundos. Comentários inapropriados, convites persistentes e insinuações sexuais são exemplos claros de comportamentos que precisam ser eliminados. Cada colaborador tem o direito de trabalhar em um ambiente onde se sinta seguro e respeitado.
Agosto é um mês especial para refletirmos sobre essas questões, pois é marcado pela campanha Agosto Lilás, uma iniciativa dedicada à conscientização e combate à violência contra a mulher. Este mês foi escolhido em referência à sanção da Lei Maria da Penha, em 7 de agosto de 2006, um marco fundamental no enfrentamento da violência doméstica no Brasil. A campanha visa sensibilizar e informar a população sobre a identificação de situações de violência e os canais disponíveis para denúncias, promovendo uma rede de apoio e proteção para as vítimas.
A ligação entre a campanha Agosto Lilás e a prevenção ao assédio no ambiente de trabalho é clara: ambas buscam proteger a dignidade e a integridade das pessoas, criando ambientes mais seguros e respeitosos. Assim como a violência doméstica, o assédio no trabalho é uma forma de violência que deve ser combatida com veemência.
É responsabilidade das empresas promover um ambiente de trabalho onde o respeito mútuo é a norma. Isso inclui investir em palestras e treinamentos contínuos que aprimorem o relacionamento profissional e combatam o assédio em todas as suas formas.
A conscientização dos funcionários sobre o que constitui assédio é vital para a criação de um local de trabalho seguro e respeitoso para todos. Além disso, se a empresa tomar conhecimento de uma situação de assédio e não agir, pode enfrentar sérias consequências legais.
Empresas devem estabelecer políticas claras e canais de comunicação abertos para que os colaboradores se sintam à vontade para relatar qualquer incidente sem medo de retaliação. Essas políticas precisam ser acompanhadas de ações concretas e imediatas para investigar e resolver quaisquer denúncias de assédio. Apenas assim será possível construir um ambiente de confiança e respeito.
Trabalho, escritório, equipe, firma
Relações de trabalho Crédito: Pixabay
Promover um ambiente de trabalho saudável e respeitoso não é apenas uma obrigação legal, mas também um investimento na produtividade e no bem-estar dos funcionários. Empresas que adotam uma postura proativa na prevenção do assédio e na promoção do respeito mútuo colhem os frutos de um ambiente mais harmonioso, eficiente e motivador. Funcionários que se sentem valorizados e seguros são mais propensos a serem engajados, criativos e leais à organização.
Neste Agosto Lilás, reforçamos a importância de todos no ambiente de trabalho compreenderem a relevância de suas ações e comportamentos, respeitando os limites e garantindo que o espaço profissional seja seguro e acolhedor para todos. O respeito e a consideração são pilares fundamentais para um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Vamos todos fazer a nossa parte para criar um local onde cada pessoa se sinta valorizada, segura e respeitada.

Alberto Nemer Neto

Advogado trabalhista, coordenador do curso de especializacao em Direito do Trabalho da FDV e torcedor fervoroso do Botafogo. Neste espaco, oferece uma visao critica e abrangente para desmistificar os conceitos trabalhistas e promover um entendimento mais profundo das dinamicas legais que regem as relacoes de trabalho

Tópicos Relacionados

Assédio Sexual Assédio moral Assédio no trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados