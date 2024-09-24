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Aprendendo com o Botafogo

Por que o fair play financeiro tem tudo a ver com a Justiça do Trabalho?

Uma condenação trabalhista deve ser analisada com extrema cautela, pois seus impactos podem ir muito além das partes diretamente envolvidas no processo

Públicado em 

24 set 2024 às 01:30
Alberto Nemer Neto

Colunista

Alberto Nemer Neto

O termo "fair play financeiro" tem ganhado popularidade recentemente entre os amantes do futebol, especialmente por conta do meu Botafogo. O clube, que passou por uma transformação significativa nos últimos tempos, se tornou referência na aplicação desse conceito, priorizando a responsabilidade com suas finanças.
Com uma gestão equilibrada e foco na sustentabilidade, o Botafogo não só vem colhendo bons resultados em campo, mas também garantindo a longevidade de suas operações. Esse equilíbrio financeiro tem sido um dos grandes responsáveis por colocar o clube em uma posição de destaque, atraindo atenção não apenas pela performance esportiva, mas também pelo exemplo de gestão eficiente.
Embora o fair play financeiro tenha passado a ser amplamente discutido no futebol brasileiro, especialmente em clubes que buscam garantir sua sustentabilidade a longo prazo, vamos focar como esse conceito pode ser aplicado no ambiente empresarial, e mais especificamente, nas decisões da Justiça do Trabalho.
Da mesma forma que a sustentabilidade financeira é crucial para manter um clube competitivo e saudável, as empresas também dependem de previsibilidade e equilíbrio em suas finanças para sobreviver e prosperar. E é nesse contexto que o fair play financeiro pode ser um princípio norteador nas decisões judiciais que envolvem o setor trabalhista.

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Uma condenação trabalhista deve ser analisada com extrema cautela, pois seus impactos podem ir muito além das partes diretamente envolvidas no processo. No Brasil, onde 99% das empresas são micro e pequenas e responsáveis por cerca de 70% dos empregos formais, uma decisão judicial desfavorável e desarrazoada da realidade pode comprometer toda a estrutura financeira dessas organizações.
O que, à primeira vista, parece uma vitória para o ex-empregado, pode resultar na falência da empresa e na demissão de diversos outros trabalhadores, ampliando as consequências negativas. Em muitos casos, o fechamento de uma pequena empresa significa retirar o sustento de várias famílias que dependem dela para sobreviver.
Essa realidade exige que as decisões da Justiça do Trabalho sejam tomadas com uma visão mais abrangente, que considere não apenas o impacto imediato sobre o trabalhador que move a ação, mas também o efeito que uma condenação pode ter sobre a sustentabilidade da empresa e seus demais funcionários.
O fair play financeiro na Justiça do Trabalho é de suma importância para garantir que as decisões judiciais não prejudiquem a capacidade das empresas de se manterem operacionais e continuar gerando empregos. Afinal, decisões judiciais que imponham condenações excessivas ou imprevisíveis podem levar ao fechamento de empresas, afetando não apenas o empregador, mas também os empregados remanescentes e suas famílias, ampliando o impacto negativo na economia.
Dinheiro, notas, Real, moedas
Dinheiro Crédito: Reprodução
Além disso, embora a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) exija que os pedidos nos processos tenham valores claramente determinados, a Justiça do Trabalho muitas vezes faz "tábula rasa" dessa norma e aceita estimativas imprecisas. Esse descumprimento da legislação gera grande insegurança jurídica para as empresas.
Sem conseguir prever com exatidão o custo de uma condenação, as empresas ficam vulneráveis, o que pode comprometer seriamente seu planejamento financeiro. A falta de clareza sobre os passivos potenciais coloca em risco a sustentabilidade das empresas, que necessitam de previsibilidade para operar de maneira eficiente.
Portanto, é fundamental que o sistema de Justiça do Trabalho assegure previsibilidade e segurança jurídica. Somente dessa forma será possível garantir que as empresas continuem a gerar empregos e contribuam para a economia de maneira sustentável, sem o risco de serem forçadas a encerrar suas atividades devido a decisões judiciais inesperadas e excessivamente onerosas.

Alberto Nemer Neto

Advogado trabalhista, coordenador do curso de especializacao em Direito do Trabalho da FDV e torcedor fervoroso do Botafogo. Neste espaco, oferece uma visao critica e abrangente para desmistificar os conceitos trabalhistas e promover um entendimento mais profundo das dinamicas legais que regem as relacoes de trabalho

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