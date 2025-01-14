Pleno emprego ou dependência de benefícios: qual a realidade atual?

Nos últimos meses, muito tem se falado sobre o chamado “pleno emprego” no Brasil, com a divulgação de números que indicam um dos menores índices de desemprego da história . Entretanto, vale lembrar que o desemprego real baixo é geralmente resultado de uma economia forte e pujante, algo que não parece ser o caso. Mas será que estamos realmente vivendo um momento de pleno emprego ou mascarando uma crise estrutural no mercado de trabalho?

O conceito de pleno emprego vai muito além da simples redução do desemprego. Ele implica em uma economia equilibrada, onde postos de trabalho formais oferecem segurança, salários dignos e oportunidades para o crescimento sustentável. No entanto, a realidade brasileira está longe de refletir essa condição ideal.

Em vez disso, o que temos é um mercado que atualmente parece estar dominado pela dependência de auxílios governamentais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que ganham cada vez mais espaço, especialmente entre as pessoas de menos escolatidade.

Essa dependência crescente de programas assistenciais levanta uma questão urgente e inquietante: até que ponto a concessão indiscriminada de benefícios não estaria desestimulando o retorno ao mercado formal de trabalho ou até mesmo a busca por capacitação para buscar empregos melhores?

Ao mesmo tempo que o governo celebra indicadores que supostamente refletem uma melhoria no mercado de trabalho, a outra ponta da economia revela uma preocupante escassez de mão de obra em setores cruciais, comprometendo a produtividade e o crescimento do país.

Outro ponto a ser destacado é o impacto fiscal dessa estratégia. Programas como o BPC e outros benefícios sociais são essenciais para grupos vulneráveis. No entanto, quando geridos de maneira indiscriminada, eles podem comprometer a sustentabilidade econômica a longo prazo.

Recursos que poderiam ser direcionados para educação, infraestrutura e capacitação da força de trabalho acabam sendo alocados para manter um sistema de assistencialismo que, ao invés de solucionar, perpetua os problemas estruturais.

Além disso, a falta de incentivos para o trabalho formal gera uma perigosa desconexão entre a economia produtiva e a arrecadação de impostos. É essencial não apenas capacitar as pessoas para serem empregadas, mas também criar condições para que possam empreender ou atuar de forma autônoma, contribuindo assim para uma economia mais dinâmica e diversificada.

Empresas enfrentam dificuldades em contratar mão de obra qualificada, enquanto cidadãos dependem de auxílios que, por vezes, são mais vantajosos do que um emprego com carteira assinada. O impacto disso é devastador: menos arrecadação, menos investimentos e um ciclo de pobreza que se perpetua.

Para mudar esse cenário, é necessário um debate honesto e profundo sobre as bases do mercado de trabalho brasileiro, destacando como a educação e programas de capacitação podem contribuir para criar condições tanto para o emprego formal quanto para o empreendedorismo.

Incentivar a formalização, melhorar a capacitação profissional e criar condições para o empreendedorismo devem ser prioridades. Políticas que promovam o crescimento econômico, e não apenas o assistencialismo, precisam ser colocadas no centro da agenda governamental.

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Estamos, portanto, diante de uma encruzilhada. Vamos continuar mascarando os problemas e alimentando uma economia dependente de subsídios? Ou teremos a coragem de implementar soluções que fortaleçam a força produtiva e gerem riquezas sustentáveis para o país? A resposta a essas perguntas definirá o futuro do Brasil: um país que cresce ou um país que se conforma em viver de migalhas.

Afinal, até quando aceitaremos que soluções paliativas disfarcem problemas estruturais? Uma economia que se sustenta em auxílios e não em produtividade é como um castelo construído na areia: parece forte, mas é incapaz de resistir às ondas do tempo.