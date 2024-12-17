Recuperação empresarial e direitos trabalhistas: reflexões sobre a decisão do STJ

Em recente decisão, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a validade de cláusulas em plano de recuperação judicial que preveem a incidência de deságio sobre créditos trabalhistas pagos no prazo de até um ano. Trata-se de um tema que conjuga princípios do direito empresarial e trabalhista, impondo uma análise cuidadosa quanto às repercussões dessa decisão.

De acordo com o relator, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a redação original do artigo 54 da Lei nº 11.101/2005 (LREF) não vedava a estipulação de deságio, desde que o pagamento fosse efetuado no prazo de até um ano após a aprovação do plano de recuperação judicial.

Com a reforma trazida pela Lei nº 14.112/2020, foi estabelecido que, para pagamentos prorrogados até três anos, os créditos trabalhistas deveriam ser quitados em sua integralidade. No entanto, a possibilidade de deságio foi mantida para pagamentos realizados dentro do prazo de um ano.

Essa decisão reafirma a soberania da assembleia de credores, prerrogativa central do processo de recuperação judicial, que permite a negociação de condições de pagamento com vistas à preservação da empresa e à manutenção dos empregos. Por outro lado, levanta questões sensíveis no âmbito trabalhista, uma vez que os créditos de natureza alimentar são protegidos pela Constituição Federal.

O debate sobre a validade de tais cláusulas revela a complexidade da harmonização entre interesses empresariais e trabalhistas. Embora o deságio possa ser justificado pela necessidade de viabilizar a recuperação da empresa, ele também reflete um impacto direto sobre os trabalhadores, especialmente os mais vulneráveis, que podem ver seus créditos substancialmente reduzidos.

Outro ponto relevante é a questão da transparência e do assessoramento aos credores trabalhistas durante as negociações. O STJ destacou que o plano foi aprovado pela maioria dos credores, respeitando o quórum previsto na LREF. Contudo, é fundamental que esses credores tenham pleno entendimento das implicações das cláusulas aprovadas, para que a deliberação não se configure em prejuízo desproporcional.

Superior Tribunal de Justiça (STJ) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Para o empresariado, a decisão reforça a necessidade de um planejamento cuidadoso ao formular planos de recuperação judicial. É imprescindível observar os limites legais e buscar soluções que atendam às expectativas dos credores sem comprometer a sustentabilidade da empresa.

Por fim, cabe mencionar que a decisão também traz um alerta para as instituições trabalhistas. O respeito à soberania da assembleia de credores não deve ser confundido com um cheque em branco. O Poder Judiciário deve seguir exercendo seu papel fiscalizador, garantindo que as condições estipuladas não violam a dignidade dos trabalhadores.