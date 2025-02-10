Wellington Breda (no destaque), e o local onde ele foi encontrado assassinado no próprio carro após roubo e sequestro Crédito: Montagem A Gazeta

O Ministério Público (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Pancas, informou em nota que acompanha o caso. Acrescentou que a investigação "conta com diligências sigilosas em andamento" e, por isso, "não é possível fornecer mais detalhes no momento".

Wellington Breda teve a casa invadida por dois suspeitos encapuzados e armados na noite do dia 29 de junho de 2024, quando foi feito refém, no Córrego Panquinhas, zona rural do município. A esposa dele acionou a polícia após o marido ser levado pela dupla. Wellington era presidente municipal do PSDB em Pancas e cotado para ser candidato a vice-prefeito.

Your browser does not support the audio element. Sequestro e assassinato de fazendeiro no ES ainda são mistério para a polícia

Residência onde o fazendeiro morava com a família e que foi invadida pelos criminosos no interior de Pancas Crédito: Enzo Teixeira

Na época, a Polícia Militar informou que a companheira do fazendeiro, Cláudia Cristina Breda Treichel, chegou em casa na noite de sábado, dia 29 de junho, em um Wolkswagen T-Cross. Após estacionar no quintal e se preparar para fechar o portão, ela foi alertada pelo marido, já rendido pelos criminosos, que a casa havia sido invadida. A mulher foi rendida e teve os punhos amarrados, assim como Wellington.

Os criminosos pegaram três celulares e R$ 25 mil em espécie que estavam em um cofre. Na sequência, fugiram no carro da família e levaram Wellington com eles.

Em depoimento aos policiais, Cláudia contou que, por estar amarrada, só conseguiu sair do quarto onde foi deixada por volta da meia-noite. Segundo a vítima, ela jogou objetos na fechadura da porta para abri-la e, depois, buscou ajuda de vizinhos e acionou a PM.

Os policiais chegaram a fazer buscas por Wellington, mas nem ele, nem os suspeitos foram localizados na noite do crime.