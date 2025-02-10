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Crime em Pancas

Sequestro e assassinato de fazendeiro no ES ainda são mistério para a polícia

Wellington Carlos Treichel, conhecido como Wellington Breda, teve a casa invadida por dois encapuzados, que roubaram R$ 25 mil e o levaram. Corpo foi achado no dia seguinte com dois tiros na cabeça

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 18:22

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

10 fev 2025 às 18:22
Sequestro e assassinato de fazendeiro no ES ainda são mistério para a polícia
Wellington Breda (no destaque), e o local onde ele foi encontrado assassinado no próprio carro após roubo e sequestro Crédito: Montagem A Gazeta
Rico, dono de propriedades rurais, querido na cidade e influente na política. Mais de sete meses depois, ainda há mais perguntas do que respostas sobre o sequestro e assassinato do fazendeiro Wellington Carlos Treichel, conhecido como Wellington Breda, de 45 anos, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada Antissequestro, que toca a investigação, ouviu dezenas de pessoas no inquérito que apura o crime, que chocou o município. O inquérito corre em sigilo na Delegacia Especializada de Antissequestro (DAS) . 
O Ministério Público (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Pancas, informou em nota que acompanha o caso. Acrescentou que a investigação "conta com diligências sigilosas em andamento" e, por isso, "não é possível fornecer mais detalhes no momento".
Wellington Breda teve a casa invadida por dois suspeitos encapuzados e armados na noite do dia 29 de junho de 2024, quando foi feito refém, no Córrego Panquinhas, zona rural do município. A esposa dele acionou a polícia após o marido ser levado pela dupla. Wellington era presidente municipal do PSDB em Pancas e cotado para ser candidato a vice-prefeito.
Sequestro e assassinato de fazendeiro no ES ainda são mistério para a polícia
Mansão onde fazendeiro morava, que foi invadida pelos suspeitos
Residência onde o fazendeiro morava com a família e que foi invadida pelos criminosos no interior de Pancas Crédito: Enzo Teixeira
Na época, a Polícia Militar informou que a companheira do fazendeiro, Cláudia Cristina Breda Treichel, chegou em casa na noite de sábado, dia 29 de junho, em um Wolkswagen T-Cross. Após estacionar no quintal e se preparar para fechar o portão, ela foi alertada pelo marido, já rendido pelos criminosos, que a casa havia sido invadida. A mulher foi rendida e teve os punhos amarrados, assim como Wellington.
Os criminosos pegaram três celulares e R$ 25 mil em espécie que estavam em um cofre. Na sequência, fugiram no carro da família e levaram Wellington com eles.
Em depoimento aos policiais, Cláudia contou que, por estar amarrada, só conseguiu sair do quarto onde foi deixada por volta da meia-noite. Segundo a vítima, ela jogou objetos na fechadura da porta para abri-la e, depois, buscou ajuda de vizinhos e acionou a PM.
Os policiais chegaram a fazer buscas por Wellington, mas nem ele, nem os suspeitos foram localizados na noite do crime.
Na manhã do dia seguinte, após ter sido levado de casa, o fazendeiro foi encontrado morto na zona rural de Pancas. Policiais localizaram a vítima dentro do veículo, com marcas de entrada e saída de dois tiros na cabeça, em uma estrada rural próxima a uma fazenda, a cerca de dois quilômetros do trevo de Alto Mutum Preto, também em Pancas.

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