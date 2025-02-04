Foram presos nesta terça-feira (4) José Augusto Santos Mota, 35 anos, Laerte Adão dos Santos, 52 anos, e Juliano Pinto de Cassimo, 24 anos, suspeitos do assassinato de Jeferson Santos Reis, 31 anos, ocorrido em 18 de janeiro, na estrada entre o Córrego Santa Helena e o Córrego Lagrimal, na zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. A investigação apontou que o motivo do crime seria uma dívida por drogas.
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram presos durante a madrugada por ordem da Justiça, que atendeu a um pedido da polícia pela prisão dos envolvidos. A corporação informou que foram encontrados drogas, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e R$ 3.100 em espécie com o trio. Além do homicídio de Jeferson, os três foram presos sob suspeita de tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares.
Relembre o crime
O corpo de Jeferson Santos Reis, 31 anos, foi encontrado caído ao lado de uma moto, com marcas de tiros, em uma estrada na zona rural de Rio Bananal, no dia 18 de janeiro. Testemunhas relataram aos policiais militares que ouviram um estampido (som forte), seguido do barulho de uma colisão. Uma delas afirmou que, ao se aproximar do local, escutou mais três disparos e o som de uma moto acelerando.
Trio suspeito de matar homem por dívida de drogas é preso em Rio Bananal
A reportagem tenta localizar a defesa dos suspeitos citados. O espaço segue aberto para posicionamento.