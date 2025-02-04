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Após investigação

Trio suspeito de matar homem por dívida de drogas é preso em Rio Bananal

José Augusto Santos Mota, 35 anos, Laerte Adão dos Santos, 52 anos, e Juliano Pinto de Cassimo, 24 anos, são apontados como suspeitos do assassinato de Jeferson Santos Reis, 31 anos

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 16:35

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

04 fev 2025 às 16:35
Trio é preso suspeito de matar homem por dívida de drogas em Rio Bananal
Da esquerda para a direita, José Augusto Santos Mota, 35 anos, Laerte Adão dos Santos, 52 anos, e Juliano Pinto de Cassimo, 24 anos Crédito: Polícia Civil
Foram presos nesta terça-feira (4) José Augusto Santos Mota, 35 anos, Laerte Adão dos Santos, 52 anos, e Juliano Pinto de Cassimo, 24 anos, suspeitos do assassinato de Jeferson Santos Reis, 31 anos, ocorrido em 18 de janeiro, na estrada entre o Córrego Santa Helena e o Córrego Lagrimal, na zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. A investigação apontou que o motivo do crime seria uma dívida por drogas.
Trio é preso suspeito de matar homem por dívida de drogas em Rio Bananal
Polícia apreendeu mais de R$ 3 mil em espécie e anotações do tráfico com o trio preso Crédito: Polícia Civil
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram presos durante a madrugada por ordem da Justiça, que atendeu a um pedido da polícia pela prisão dos envolvidos. A corporação informou que foram encontrados drogas, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e R$ 3.100 em espécie com o trio. Além do homicídio de Jeferson, os três foram presos sob suspeita de tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares.

Relembre o crime 

O corpo de Jeferson Santos Reis, 31 anos, foi encontrado caído ao lado de uma moto, com marcas de tiros, em uma estrada na zona rural de Rio Bananal, no dia 18 de janeiro. Testemunhas relataram aos policiais militares que ouviram um estampido (som forte), seguido do barulho de uma colisão. Uma delas afirmou que, ao se aproximar do local, escutou mais três disparos e o som de uma moto acelerando.
Trio suspeito de matar homem por dívida de drogas é preso em Rio Bananal
Trio é preso suspeito de matar homem por dívida de drogas em Rio Bananal
Prisão contou com policiais civis e militares de Rio Bananal, Linhares, e Sooretama Crédito: Polícia Civil
A reportagem tenta localizar a defesa dos suspeitos citados. O espaço segue aberto para posicionamento. 

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