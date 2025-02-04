Trio suspeito de matar homem por dívida de drogas é preso em Rio Bananal

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram presos durante a madrugada por ordem da Justiça, que atendeu a um pedido da polícia pela prisão dos envolvidos. A corporação informou que foram encontrados drogas, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e R$ 3.100 em espécie com o trio. Além do homicídio de Jeferson, os três foram presos sob suspeita de tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares.