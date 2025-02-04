Pneu estoura, carro bate em árvore e motorista fica presa às ferragens em Guaçuí

Carro saiu da pista e bateu em uma árvore em Guaçuí, no Caparaó capixaba Crédito: Divulgação/ Samu/192 / Polícia Militar

Um carro colidiu contra uma árvore na ES 185, na zona rural de Guaçuí, na tarde desta terça-feira (4). A PM explicou que o acidente aconteceu após um pneu estourar, o que a fez a condutora perder o controle do veículo, sair da pista e bater com o Wolkswagen Gol. Devido aos ferimentos, não foi possível realizar o teste do etilômetro nela. O carro estava com o licenciamento atrasado e foi guinchado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas mulheres estavam no carro, e foi necessário retirar uma das portas para socorrer a motorista, que ficou presa às ferragens. A passageira já estava sendo atendida pelo Samu/192, que encaminhou as vítimas para atendimento.