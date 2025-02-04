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Acidente

Pneu estoura, carro bate em árvore e motorista fica presa às ferragens em Guaçuí

Mãe e filha seguiam de Piúma para a zona rural de Guaçuí, no Sul do Estado, quando a condutora perdeu o controle da direção

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 16:51

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

04 fev 2025 às 16:51
Carro saiu da pista e bateu em uma árvore em Guaçuí, no Caparaó capixaba
Carro saiu da pista e bateu em uma árvore em Guaçuí, no Caparaó capixaba Crédito: Divulgação/ Samu/192 / Polícia Militar
Um carro colidiu contra uma árvore na ES 185, na zona rural de Guaçuí, na tarde desta terça-feira (4). A PM explicou que o acidente aconteceu após um pneu estourar, o que a fez a condutora perder o controle do veículo, sair da pista e bater com o Wolkswagen Gol. Devido aos ferimentos, não foi possível realizar o teste do etilômetro nela. O carro estava com o licenciamento atrasado e foi guinchado.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas mulheres estavam no carro, e foi necessário retirar uma das portas para socorrer a motorista, que ficou presa às ferragens. A passageira já estava sendo atendida pelo Samu/192, que encaminhou as vítimas para atendimento.
Segundo uma médica socorrista, as vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, eram mãe e filha. Elas seguiam de Piúma para o interior de Guaçuí. A filha, que conduzia o veículo, foi levada pelo Samu para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim, já a mãe foi hospitalizada no Pronto-Socorro de Guaçuí. O estado de saúde das duas é estável.

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