Ação conjunta

Veículos furtados em shopping de Vila Velha são recuperados na Bahia

Três homens foram presos na operação em colaboração das polícias do Espírito Santo e da Bahia, realizada na noite da última terça-feira (6), em Itabuna

Dois veículos furtados em um shopping de Vila Velha na última segunda-feira (5) foram encontrados e recuperados no Estado vizinho da Bahia, em uma operação conjunta das polícias capixaba e baiana. A ação começou após um alerta emitido por policiais do Espírito Santo, que informaram sobre o furto de dois automóveis – um Hyundai HB20 e um Chevrolet Onix – no estacionamento do centro comercial situado na cidade canela-verde. >