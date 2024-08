Fuga

Polícia faz buscas com helicópteros por suspeito em Itapemirim

Polícia Militar informou que suspeito é membro do Comando Vermelho e fugiu para área de mata

1 min de leitura min de leitura

A Polícia Militar, com cães farejadores, dois helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e policiais civis fazem uma operação em Itaoca, município de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, em busca de um suspeito que fugiu a uma abordagem policial.

Segundo o comandante do 9º Companhia Independente de Polícia Militar, Major Nério Pereira da Silva Filho, o suspeito é integrante da facção criminosa Comando Vermelho. A informação é de que a ação começou às 10h30, com bloqueio policial ao carro do suspeito em Joacima, interior do município.

Polícia faz buscas com helicóptero por suspeito em Itapemirim . (Polícia Militar )

“Ele estava com uma mulher no veículo, abandonou o carro e fugiu para uma região de mata atrás de um ecoparque da região. Ele está de calça preta, sem camisa, armado e é perigoso. Pedimos as pessoas que se tiverem informação liguem ao 190”, alertou o comandante. A mulher, segundo o major, foi detida.

Uma pistola e carregadores foram apreendidos na operação . (Polícia Militar )

Durante a fuga ao bloqueio policial, um militar acabou ferido com escoriações após o suspeito tentar atropelar o policial. Ele recebeu atendimento médico e está bem. A arma do suspeito, segundo a PM, foi localizada no final da tarde, perto de uma área de mata. A ocorrência segue em andamento.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta