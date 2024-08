Quatro suspeitos invadem casa e matam jovem a tiros em Linhares

A indefinição não dizia respeito apenas ao parlamentar. O pré-candidato Renzo Vasconcelos (PSD) contava com o apoio do Republicanos para fortalecer seu nome na corrida eleitoral. Meneguelli chegou a dizer no dia 4 do último mês que em dez dias teria resolvido sobre a sua participação no pleito. Mas após o prazo chegar, ficou para a convenção o destino do político.