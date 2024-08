Joalheria e barbearia são invadidas por suspeitos armados em Linhares

No primeiro estabelecimento, um deles chegou a dar uma coronhada na cabeça do proprietário; dupla conseguiu fugir, na manhã deste sábado (3)

Uma joalheria e uma barbearia localizadas no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram invadidas por suspeitos armados na manhã deste sábado (3). De acordo com a Polícia Militar, na primeira loja, a dupla levou o celular e a chave do carro do proprietário do estabelecimento, e chegaram a dar uma coronhada na vítima. Já na barbearia, um deles, ainda armado, roubou a moto de um cliente. Depois disso, fugiram.