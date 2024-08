Em Planalto Serrano

Intensa troca de tiros assusta moradores de bairro da Serra

Quem vive no Bloco A do bairro Planalto Serrano, na Serra, começou a tarde desta sexta-feira escutando e se protegendo do tiroteio

1 min de leitura min de leitura

Os moradores do Bloco A do bairro Planalto Serrano, na Serra, viveram o começo da tarde desta sexta-feira (2) com medo. Isso porque uma troca intensa de tiros ocorreu por volta das 12h. Apesar de não ter registro de feridos, as balas atingiram casas e carros, segundo a Polícia Militar.

A corporação esteve no local onde ocorreu a troca de tiros e encontrou cápsulas deflagradas. Conforme a PM, equipes estão patrulhando a área e nenhum suspeito foi detido. Algumas pessoas registraram em áudios o momento dos disparos. Em um deles é possível ouvir o alerta "não coloca a cara aí fora não" de um morador para alguém que está no mesmo local.

A Polícia Civil explicou, em nota, não ter sido acionada. Porém, destacou que a inteligência da PC monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o Estado, incluindo Planalto Serrano, onde prisões já foram realizadas.

"O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O sigilo é garantido e todas as informações são investigadas. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento", frisou

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta