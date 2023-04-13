Tensão em Planalto Serrano: jovem é baleado um dia após tiroteio e prisão

O bairro Planalto Serrano voltou a ser palco de tiros. Desta vez, um adolescente de 17 anos foi baleado no tornozelo quando estava na frente de um bar no início da noite de quarta-feira (12). A vítima relatou que o atirador passou a pé pelo local, efetuando disparos de arma de fogo, em um segundo dia de tensão na Serra. O adolescente foi socorrido para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves e não há informações sobre o estado de saúde.
De acordo com a Polícia Militar, o patrulhamento foi reforçado no bairro e buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado.
Horas após o adolescente ser atingido por um tiro, policiais militares voltaram a ser acionados com a informação de que cerca de 20 indivíduos estariam armados em uma praça do Bloco B de Planalto Serrano. Quando os militares chegaram ao local, alguns suspeitos fugiram em um veículo modelo Nissan Kicks, atirando contra os policiais.
Durante a perseguição, os policiais reagiram aos disparos e revidaram os tiros. Dois indivíduos que estavam dentro do carro abandonaram o veículo e fugiram correndo em direção a becos do bairro. Imagens mostram o carro com marcas de tiros.
Após a fuga dos suspeitos, a polícia encontrou no veículo:
- 1 Pistola Glock calibre .45
- 2 carregadores, sendo um alongado
- 44 munições calibre .45
- 1 celular Samsung
Dia anterior teve perseguição, tiros e prisão de suspeitos
Não é a primeira vez na semana que o bairro Planalto Serrano vira palco de troca de tiros ou perseguição policial. Na noite de terça-feira (11), dois jovens, de 19 e 21 anos, foram presos após o telhado de uma das casas usadas para fuga na perseguição quebrar. Com eles foi apreendido uma pistola de calibre 9mm, 19 munições, um pino de cocaína, uma touca ninja e R$ 52,00 em dinheiro.
Em nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional da Serra, onde foram autuados por porte ilegal de arma de uso restrito. O suspeito de 19 anos também foi autuado por posse de drogas para consumo próprio. Eles foram conduzidos ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Ainda segundo a Polícia Militar, por volta das 4h da madrugada de quarta-feira (12), uma equipe encontrou criminosos a bordo de um veículo, que teriam atirado contra os militares. A informação inicial recebida pela polícia era que homens estariam andando com armas pela região novamente, o que foi confirmado, como mostram vídeos feitos por moradores.
Após os tiros, os militares teriam revidado os disparos. Os suspeitos abandonaram o carro e fugiram a pé. Dentro do veículo, os militares encontraram uma pistola calibre .45, dois carregadores alongados e 44 munições.